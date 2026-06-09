رئیس مجلس به مناسبت صد روز جهاد ملت ایران:
پشت ایران را گرم کردید و کشور را از دهان گرگهای درنده بیرون کشیدید
رئیس مجلس به مناسبت صد روز جهاد ملت ایران در پیامی نوشت: درود خدا بر شما مردم که پشت ایران را گرم کردید و کشور را از دهان گرگهای درّنده بیرون کشیدید.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف به مناسبت ۱۰۰ روز جهاد ملت ایران در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:« صد روز از جهاد ملتی که برای حفظ ایرانِ جان قیام کرد میگذرد. درود خدا بر شما که پشت ایران را گرم کردید، دشمن را ناامید ساختید و کشور را از دهان گرگهای درّندهای که برای تسلیم کردن ایران اسلامی دندان تیز کرده بودند، بیرون کشیدید. پاینده ایران و زنده باد مقاومت ملت بزرگ ایران.»