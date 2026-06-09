به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان این سازمان و اعضای کمیسیون، آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی، چالش‌های زیست‌محیطی کشور و نیاز‌های این سازمان را بررسی کرد.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نسبت به برنامه‌های گذشته جامع‌تر و هدفمندتر تدوین شده و باید با جدیت اجرایی شود.

وی با اشاره به احکام محیط زیستی برنامه هفتم افزود: سازمان حفاظت محیط زیست باید برنامه زمان‌بندی شده اجرای تکالیف قانونی خود را ارائه کند تا مجلس بتواند در حوزه نظارتی و تقنینی پشتیبانی لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، اظهار کرد: ضروری است نیاز‌های بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت دقیق و مستند به کمیسیون ارائه شود تا از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت اعتبارات این حوزه استفاده شود.

عسکری همچنین خواستار برگزاری نشست‌های مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌هایی همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت کشور شد و گفت: بخش مهمی از چالش‌های زیست‌محیطی کشور نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و باید این هماهنگی‌ها تقویت شود.

وی موضوعاتی همچون حقابه تالاب‌ها، مقابله با گرد و غبار، اجرای قانون هوای پاک، استانداردسازی سوخت، تقویت صندوق ملی محیط زیست و مستندسازی خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ را از اولویت‌های مهم این کمیسیون برشمرد.

در ادامه این نشست، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دیپلماسی محیط زیست گفت: پیش از وقوع جنگ، نسبت به پیامد‌های زیست‌محیطی تحرکات نظامی آمریکا در منطقه به وزرای محیط زیست کشور‌های حاشیه خلیج فارس و دبیرکل سازمان ملل هشدار داده بودیم.

وی افزود: در خصوص حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشور نیز مکاتبات رسمی انجام شد و هم‌اکنون مستندسازی خسارات وارده به زیست‌بوم‌های کشور در دستور کار قرار دارد تا میزان آسیب‌ها به‌صورت دقیق برآورد و پیگیری شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۷ آیین‌نامه مرتبط با احکام برنامه هفتم توسعه توسط این سازمان تدوین و در دولت تصویب شده است، اظهار کرد: بخشی از حقابه تالاب‌ها تأمین شده، اما در برخی استان‌ها همچنان با چالش‌هایی در این زمینه روبه‌رو هستیم.

انصاری همچنین خواستار اصلاح نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی شد و گفت: شهرداری‌ها باید ملزم شوند منابع حاصل از عوارض آلایندگی را در همان حوزه‌های مرتبط با محیط زیست هزینه کنند.

وی با اشاره به بررسی قانون به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان در صحن علنی مجلس، افزود: تصویب این قانون می‌تواند امنیت شغلی محیط‌بانان را افزایش داده و زمینه انجام بهتر مأموریت‌های حفاظتی را فراهم کند.

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی گفت: در بسیاری از موارد منابع حاصل از آلایندگی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، اما صرف وظایف محیط زیستی نمی‌شود و بخش قابل توجهی از آن به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.

نادرقلی ابراهیمی نیز با اشاره به جایگاه حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست، بر لزوم تقویت اعتبارات و نیروی انسانی این سازمان تأکید کرد و خواستار ارائه پیشنهاد‌های مشخص برای اصلاح برنامه هفتم و بودجه سنواتی شد.

وی همچنین اجرای قانون هوای پاک را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی کشور در حوزه محیط زیست دانست و خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه به کمیسیون شد.

عباس بیگدلی با اشاره به کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در مناطق حفاظت شده، گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین پایش، تجهیزات روز و تأمین خودرو‌های عملیاتی است.

جهانبخش قلاوند نیز با انتقاد از نحوه توزیع عوارض آلایندگی اظهار کرد: بخش عمده این منابع در شهرداری‌ها صرف امور غیرمرتبط می‌شود، در حالی که می‌توان از این اعتبارات برای کاهش آلایندگی‌ها، جمع‌آوری فلر‌های نفتی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های مقابله با ریزگردها، توسعه همکاری‌های مشترک با عراق برای کنترل کانون‌های گرد و غبار و افزایش سهم خوزستان از سوخت استاندارد یورو ۴ تأکید کرد.

علیرضا میرزایی نیز با اشاره به فعالیت واحد‌های آلاینده در برخی استان‌ها گفت: باید جرایم بازدارنده‌ای برای صنایع آلاینده در نظر گرفته شود تا علاوه بر کاهش آلودگی، منابع لازم برای تأمین تجهیزات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم شود.

محمد جلالی عضو کمیسیون نیز خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به اختلافات مردم با سازمان محیط زیست در مناطق چهارگانه شد و بر ضرورت افزایش اختیارات استانی برای حل این مشکلات تأکید کرد.

وی همچنین خواستار آمادگی بیشتر دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران آتش‌سوزی جنگل‌ها و مقابله با فضاسازی رسانه‌ای در این حوزه شد.

رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم نیز با اشاره به مشکلات شهرستان‌های دارای مناطق حفاظت شده گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی باید از مدارس آغاز شود و در کنار آن تجهیزات، ساختمان‌ها و امکانات ادارات محیط زیست در شهرستان‌ها تقویت شود.

احد آزادی‌خواه نیز با تقدیر از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در تدوین آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه، خواستار توجه ویژه به زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور و اجرای کامل قانون هوای پاک شد.

پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی نیز با تأکید بر ضرورت تغییر نقش سازمان محیط زیست از جایگاه صرفاً توصیه‌گر به جایگاه مطالبه‌گر در موضوع حقابه‌های زیست‌محیطی گفت: این سازمان باید در موضوع تأمین حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت پسماند، کنترل شیرابه‌ها و حل مشکلات زیست‌محیطی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون هوای پاک به کمیسیون شد.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بر تداوم همکاری‌های مشترک، پیگیری اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، تأمین اعتبارات مورد نیاز، تقویت نیروی انسانی و ارتقای جایگاه محیط زیست در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأکید کردند.