به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که احکام و دستورات قضایی با سرعت، دقت و اثربخشی به اجرا برسند. امروز به برکت توسعه دادرسی الکترونیک، ۷۵ درصد از اوراق جلب سراسری ظرف ۳۳ روز به نتیجه می‌رسد؛ در حالی که این فرآیند در گذشته گاه تا یک سال زمان می‌برد. این دستاورد، مصداقی از نقش فناوری در افزایش اقتدار اجرای عدالت و حرکت به سوی عدالت هوشمند است.