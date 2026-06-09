به گزارش ایلنا، حمید رضا حاجی بابایی روز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان افزود: با وجود همه این فشارها، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های منطقه‌ای در مسیر تقویت قدرت خود حرکت می‌کند و دشمنان نیز در منطقه با بن‌بست‌های جدی مواجه شده‌اند.

حاجی‌بابایی افزود: امروز نیز ایران با اتکا به توان ملی و ظرفیت‌های داخلی در حال شکستن محاصره اقتصادی است و ملت ایران نتایج این تلاش‌ها را در آینده نزدیک خواهد دید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به حملات اسرائیل غاصب در لبنان و عبور از خطوط قرمز ایران اشاره کرد و افزود: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران این هفته پاسخ محکمی به آنها داد.

وی با اشاره به تسلط نیروهای مسلح کشورمان بر تنگه راهبردی هرمز، افزود: تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است و اگر دشمن به این حملات ادامه دهد شرایط باب المندب نیز مانند تنگه هرمز می شود.

حاجی بابایی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: تقویت تولید داخلی، توسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی از مهم‌ترین راهبردهای کشور برای عبور از فشارهای اقتصادی و حفظ اقتدار ملی است و استان همدان می‌تواند در این مسیر نقشی کلیدی ایفا کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه مهم کشاورزی در این استان اظهار کرد: همدان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و تولید محصولات غذایی دارد و در طول تاریخ نیز به عنوان یکی از مناطق شناخته‌شده در تامین نیازهای غذایی کشور مطرح بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به منابع انسانی در بخش کشاورزی، افزود: یکی از چالش‌های مهم استان کمبود نیروی انسانی متخصص است و باید تلاش کنیم نیروی انسانی توانمند، به‌ویژه در شهرستان‌ها، تربیت و تقویت شود تا بخش تولید بتواند با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: افزایش تولید در استان همدان باید به عنوان یک اولویت جدی دنبال شود؛ چراکه این استان ظرفیت آن را دارد که به یکی از قله‌های مهم امنیت غذایی در کشور تبدیل شود.

وی اذعان کرد: وجود صنایع تبدیلی و کارخانجات تولیدی، همچنین ایجاد شهرک‌های تخصصی مانند شهرک سیرنشان‌دهنده حرکت استان در مسیر توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته است.

نایب‌رییس مجلس با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر گفت: در حوزه ثبت ملی محصولات و توسعه صنایع مرتبط با کشاورزی نیز گام‌های مهمی برداشته شده است و این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان باشد.

وی همچنین به برخی مشکلات ساختاری در حوزه مدیریت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی این است که مسوولیت خرید و فروش کالاهای اساسی مانند مرغ و تخم‌مرغ در این وزارتخانه متمرکز شده، در حالی که این وظایف باید در حوزه بازرگانی تعریف شود، به اعتقاد ما، وزارت جهاد کشاورزی باید تمرکز خود را بر تولید و تامین امنیت غذایی قرار دهد و از درگیری با مسائل حاشیه‌ای دور باشد.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های مدیران پیشین بخش کشاورزی استان قدردانی کرد و افزود: مجمع نمایندگان استان همدان از مدیریت‌های صورت‌گرفته در این حوزه قدردانی می‌کند و همه نمایندگان نیز از مدیریت جدید حمایت خواهند کرد تا مسیر توسعه کشاورزی استان با قدرت بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین به موضوع وضعیت معیشتی کارکنان جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت کارکنان این مجموعه انجام شده است، اما این اقدامات هنوز کافی نیست و باید برنامه‌های جدی‌تری برای تقویت وضعیت معیشتی آنان در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اهمیت نقش سازمان جهاد کشاورزی در پازل اقتصادی کشور، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و مدیریت بهینه منابع آبی برای پایداری تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد.

سید مجتبی حسینی با بیان اینکه دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی به‌دنبال ایجاد نارضایتی است، اظهار داشت: دنیای امروز با چالش‌های جدی غذایی مواجه است که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی، این چالش در کشور و استان مدیریت شده است که جا دارد از تلاش‌های صورت گرفته در این مسیر قدردانی کنیم.

معاون استاندار همدان با تقدیر از عملکرد رضا بهراملو رئیس سابق این سازمان، وی را مدیری علمی، صادق و پیگیر توصیف کرد و گفت: فلسفه جهاد، خدمت بی‌منت است و تلاش‌های وی در دفاع از حقوق تولیدکنندگان و حمایت از بخش تولید، ستودنی و اثرگذار بوده است.

وی در ادامه با اشاره به انتصاب حمزه خانجانی به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی همدان، بر لزوم توجه ویژه مدیریت جدید به مسائل کلیدی بخش کشاورزی در استان تاکید کرد.

حسینی یادآور شد: استان همدان به عنوان الگوی کشت در کشور معرفی شده است و انتظار می‌رود مدیریت جدید با تداوم رشد و توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، مسیر پیشرفت کشاورزی استان را با قدرت ادامه دهد.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان همدان افزود: استان ما در بسیاری از بخش‌های کشاورزی رتبه اول تا سوم کشور را داراست؛ برای مثال، تولید ۹۵ درصد رازیانه کشور در شهرستان رزن و ۷۰ درصد گشنیز کشور در نهاوند، پتانسیل بی‌نظیری است اما با این وجود، در حوزه صنایع تبدیلی همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی تاکید کرد: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی نیازمند تمرکز و توجه جدی هستیم و علاوه بر این، مدیریت آب و خاک، جلوگیری از خرد شدن اراضی و توسعه گلخانه‌ها باید از اولویت‌های اصلی سازمان در دوره جدید باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در بخش پایانی سخنان خود به فصل برداشت محصول راهبردی گندم اشاره کرد و گفت: طی روزهای آینده وارد فرآیند خرید تضمینی گندم می‌شویم و پیش‌بینی می‌کنیم امسال ۶۰۰ هزار تن خرید گندم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها مرهون همدلی و انسجام سازمانی است و سازمان جهاد کشاورزی باید همچنان نقش کلیدی و تاثیرگذار خود را در پازل اقتصادی استان و کشور به بهترین نحو ایفا کند.

در پایان این مراسم از زحمات رضا بهراملو رییس قبلی سازمان جهاد کشاورزی قدردانی شد و حمزه خانجانی افشار به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان معرفی شد.

انتهای پیام/