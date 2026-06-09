با حضور پزشکیان:
۱۷۳ کیلومتر خط راهآهن اردبیل به میانه افتتاح شد
با حضور رئیس جمهور خط راهآهن اردبیل به میانه به طول ۱۷۳ کیلومتر افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در افتتاح راهآهن و طرحهای راهسازی اردبیل گفت:روند ساخت این پروژه عمرانی بیش از ۲۰ سال پیش آغاز شده بود؛ در حالی که تکمیل بخشهای باقیمانده آن بر اساس روال عادی باید ظرف مدت ۳ الی ۴ سال به پایان میرسید، اما به دلیل بروز بحرانها، جنگها و تحریمهای ظالمانه، سالها به طول انجامید.
رئیس جمهور ادامه داد:با این حال، اتمام این طرح نشان داد که جمهوری اسلامی ایران حتی در سختترین شرایط بحرانی نیز در مسیر پیشرفت گام برمیدارد و با همراهی مسئولان، نمایندگان و مردم شریف بر مشکلات غلبه خواهد کرد.