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با حضور پزشکیان:

۱۷۳ کیلومتر خط راه‌آهن اردبیل به میانه افتتاح شد

۱۷۳ کیلومتر خط راه‌آهن اردبیل به میانه افتتاح شد
کد خبر : 1796582
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با حضور رئیس جمهور خط راه‌آهن اردبیل به میانه به طول ۱۷۳ کیلومتر افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در افتتاح راه‌آهن و طرح‌های راه‌سازی اردبیل گفت:روند ساخت این پروژه عمرانی بیش از ۲۰ سال پیش آغاز شده بود؛ در حالی که تکمیل بخش‌های باقی‌مانده آن بر اساس روال عادی باید ظرف مدت ۳ الی ۴ سال به پایان می‌رسید، اما به دلیل بروز بحران‌ها، جنگ‌ها و تحریم‌های ظالمانه، سال‌ها به طول انجامید.

رئیس جمهور ادامه داد:با این حال، اتمام این طرح نشان داد که جمهوری اسلامی ایران حتی در سخت‌ترین شرایط بحرانی نیز در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد و با همراهی مسئولان، نمایندگان و مردم شریف بر مشکلات غلبه خواهد کرد.

 

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