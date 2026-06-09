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حسینی:

تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است

تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است
کد خبر : 1796526
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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ تصمیمی برای اصلاح قیمتی بنزین گرفته نشده است، افزود: ولی راه‌های مختلف و سیاست‌های مختلف غیرقیمتی و قیمتی در حال بررسی هستند تا در نهایت آن چیزی که به صلاح مردم و به صلاح کشور هست، به ویژه در این شرایطی که شرایط عادی نیست و قابلیت اجرا هم داشته باشد، دنبال شود. تاکنون هیچ تصمیمی برای اصلاح قیمت‌ها اتخاذ نشده است و صرفاً راهکارهای مختلف در دست بررسی قرار دارد.

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمتی در حوزه سوخت به ویژه بنزین خواهیم داشت گفت: با توجه به ناترازی‌هایی که در حوزه‌های مختلف انرژی و از جمله در حوزه بنزین داریم، برای رفع این ناترازی در بخش تولید و توزیع باید اقداماتی انجام شود. تولید باید افزایش پیدا کند.

وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه توزیع نیز، بالاخره نشت‌هایی که در حوزه توزیع است و تلفاتی که هست باید کاهش پیدا کند. در حوزه مصرف هم باید بهینه‌سازی و در واقع صرفه‌جویی در مصرف اتفاق بیافتد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی راهکارهای مختلفی را روز یکشنبه در مجلس برای بهینه‌سازی در سمت مصرف ارائه داده است. یکسری از این راهکارها، راهکارهای غیرقیمتی هست و یک سری هم راهکارهای قیمتی است و در حال بررسی این راهکارها هستند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ تصمیمی برای  اصلاح قیمتی بنزین گرفته نشده است، افزود: ولی راه‌های مختلف و سیاست‌های مختلف غیرقیمتی و قیمتی در حال بررسی هستند تا در نهایت آن چیزی که به صلاح مردم و به صلاح کشور هست، به ویژه در این شرایطی که شرایط عادی نیست و قابلیت اجرا هم داشته باشد، دنبال شود. تاکنون هیچ تصمیمی برای اصلاح قیمت‌ها اتخاذ نشده است و صرفاً راهکارهای مختلف در دست بررسی قرار دارد.

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