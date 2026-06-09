دو محکوم به قصاص در قزوین بخشیده شدند

به گزارش ایلنا، در اقدامی خداپسندانه، دو محکوم به قصاص نفس در استان قزوین با گذشت و رضایت اولیای دم و تلاش بی‌وقفه کارگروه صلح و سازش شورای حل اختلاف، از قصاص رهایی یافته و حیاتی دوباره یافتند.

حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین، با اعلام این خبر، این رویداد را تجلی‌بخش فرهنگ ناب ایثار و گذشت در سایه سار معارف اهل بیت (ع) توصیف کرد.

وی با تقدیر از این اقدام خداپسندانه اولیای دم، اظهار داشت: به برکت عید ولایت و امامت، شاهد سازش در پرونده‌های قصاص نفس طی روز‌های اخیر در استان هستیم. اولیای دم این پرونده، با تأسی به مولای متقیان حضرت علی (ع) و به احترام عید امامت و ولایت، از حق قانونی و مسلم خود گذشتند و با این عفو کریمانه، بار دیگر درس بزرگواری و انسانیت را به جامعه آموختند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا در ادامه با اشاره به روند طولانی و پیچیده این پرونده‌ها، از نقش مؤثر و بی‌بدیل اعضای کارگروه صلح و سازش شورای حل اختلاف در جلب رضایت اولیای دم تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اینکه عفو و گذشت، سنتی حسنه و برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) است، این اقدام خداپسندانه را نماد امنیت و همبستگی اجتماعی دانست.