پاسخ بقایی به نخستوزیر آلبانی:
برای درک و شعور مردم خودتان احترام قائل باشید
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاها و اظهارات نخستوزیر آلبانی علیه ایران خطاب به وی نوشت: بهتر است برای درک و شعور مردم خود بهعنوان یک ملت بافرهنگ و دارای تاریخ غنی، احترام قائل باشید و وقتی با اعتراض و خشم افکار عمومی خودتان مواجه میشوید، از دیگران برای فرار از پاسخگویی خرج نکنید.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه سهشنبه ۱۹ خرداد در واکنش به اتهامزنی تکراری نخستوزیر آلبانی علیه ایران در فضای مجازی، در شبکه ایکس با انتشار ویدیویی از اعتراضات مردمی در آلبانی نوشت:
آرام باشید، آقای نخستوزیر!
این شما بودید که شروع کردید؛ پس پیامدهایش را هم پذیرا باشید. بهتر است برای درک و شعور مردم خود, بهعنوان یک ملت بافرهنگ و دارای تاریخ غنی، احترام قائل باشید. آنها آنقدر زیرک و فهیم هستند که راست را از ناراست تشخیص دهند. اگر میخواهید حاکمیت ملی خود را بفروشید، به خودتان مربوط است. نیازی نیست به ما توضیح بدهید. اما وقتی با اعتراض و خشم افکار عمومی خودتان مواجه میشوید، از دیگران برای فرار از پاسخگویی خرج نکنید. به جای نوشتن یک جزوه طولانی مملو از اتهامهای تکراری و بیاساس علیه ایران، لحظهای درنگ کنید و به شعارهایی که مردم خودتان در خیابان میدهند، توجه کنید:
«با فساد مخالفیم»
« خواستار عدالتیم»
«راما برو».