خبرگزاری کار ایران
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فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مرزهای غربی کشور مطرح کرد؛

آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستیم

آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستیم
کد خبر : 1796513
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فرمانده نیروی زمینی ارتش، با تأکید بر آمادگی کامل یگان‌های مستقر در مرزهای کشور، گفت: یگان‌های نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا، آماده مقابله و پاسخ قاطع به هرگونه تهدید احتمالی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از یگان‌های عملیاتی تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر در نوار مرزی غرب کشور، بر آمادگی همه‌جانبه یگان‌های این نیرو برای انجام مأموریت‌های محوله و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی تأکید کرد. 

وی ضمن ابراز رضایتمندی از وضعیت آمادگی رزمی و عملیاتی یگان‌های مستقر در منطقه، اظهار کرد: یگان‌های نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل، دست بر ماشه و آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه تهدید احتمالی هستند و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، تا آخرین قطره خون از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد. 

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اهمیت تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی و با تاکید بر لزوم حفظ و ارتقای مستمر توان بازدارندگی و آمادگی‌های عملیاتی این نیرو گفت: امنیت مرزهای کشور حاصل تلاش، آمادگی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح است. 

امیر سرتیپ جهانشاهی ضمن قدردانی از تلاش‌ها، ایثار و روحیه جهادی فرماندهان و کارکنان این تیپ در حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، آمادگی، انضباط و توان رزمی نیروها را مطلوب ارزیابی کرد و بر استمرار روند ارتقای آمادگی‌های رزمی متناسب با مأموریت‌های محوله تأکید کرد. 

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه از بخش‌های مختلف عملیاتی، تجهیزات و توانمندی‌های رزمی تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر بازدید و آخرین اقدامات و برنامه‌های اجرایی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.

 

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