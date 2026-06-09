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بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۵ تهران

بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۵ تهران
کد خبر : 1796468
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دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی، بررسی فرآیند‌های ارائه خدمات قضایی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، به‌صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۳۵ تهران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، در راستای مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی، بررسی فرآیند‌های ارائه خدمات قضایی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، به‌صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۳۵ تهران بازدید کرد.

در این بازدید، دادستان تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر همه‌ی همکاران دادسرا، بر لزوم رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی سریع و توأم با دقت و تکریم به مراجعین تأکید کرد.

صالحی ضمن گفتگوی مستقیم با تعدادی از مراجعین، مشکلات آنها را بررسی و دستورات مقتضی جهت تسریع در بررسی موضوعات آنها را صادر کرد.

دادستان تهران در سخنانی اظهار داشت: خدمات‌دهی به مراجعین باید بدون وقفه و نسبت به گذشته بیشتر باشد. دادستانی تهران با نظارت مستمر و همه‌جانبه بر عملکرد نواحی دادسرا، پیگیری مطالبات مردمی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور همه‌جانبه ملت عزیز ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: ملت بزرگ ایران در جهت پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و برهم زدن توطئه‌های دشمن در میادین شهر حضور مستمر دارند، ما نیز وظیفه‌ی پاسخگویی سریع و مؤثر به درخواست‌های قضایی و رسیدگی به مشکلات آنها را داریم.

این بازدید میدانی با هدف سنجش وضعیت قضایی و اداری، همچنین ضرورت تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم از خدمات قضایی است.

در پایان، صالحی سلام و تقدیر ریاست قوه قضاییه را به کارکنان ابلاغ و بر رعایت کامل قوانین، حفظ تکریم مراجعین و انضباط اداری تأکید کرد.

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