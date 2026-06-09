به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان در جمع تعدادی از معاونین و مدیران سازمان بازرسی، با گرامیداشت حضور صدروزه ملت غیور ایران در خیابان‌ها، این ایام را مظهر تجلی اراده پولادین مردم خواند و خاطرنشان کرد: این دوران شکوهمند به وضوح اثبات کرد که آحاد جامعه با هوشمندی و بصیرت مثال‌زدنی، در تمامی صحنه‌ها حضور یافته و با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های جهانی، پیوند ناگسستنی میان امت و آرمان‌های انقلاب را به رخ جهانیان کشیدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور انسجام ملی در مقطع کنونی را فراتر از یک اجتماع ساده توصیف کرد و گفت: حضور یکپارچه مردم از اقشار مختلف، سدی تسخیرناپذیر در برابر هجمه‌های همه‌جانبه جبهه باطل است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این تجمعات ارزشمند، بستر اعتلای فرهنگ مقاومت و میثاقی دوباره برای صیانت از ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی است که در آن، عزم ملی برای تحقق اهداف بلند نظام، جانی تازه یافته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تمجید ویژه از نقش‌آفرینی راهبردی زنان در این ایام، یادآور شد: در کنار مشارکت همگانی، حضور آگاهانه بانوان این مرز و بوم، برگی زرین در تاریخ معاصر ورق زد. شیرزنانی که با صلابت و در حالی که آغوش‌شان مأمن نسل‌های آینده است، در کنار مردان به میدان آمدند تا اعلام کنند ثبات و اقتدار این سرزمین، وام‌دار درک عمیق مادرانی است که صیانت از حریم وطن را اولویت نخست خود می‌دانند.

وی با سپاس به درگاه احدیت برای برخورداری از نعمات چنین ملت هوشیاری، تأکید کرد: این شکوه حضور، بار مسئولیت کارگزاران نظام را دوچندان می‌کند؛ لذا مأموریت اصلی ما در این دستگاه نظارتی، خدمت صادقانه، گره‌گشایی از مشکلات و مجاهدت خستگی‌ناپذیر برای مردمی است که به معنای واقعی کلمه، ولی‌نعمتان ما هستند.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه، با تجلیل از حضور جهادی مدیران و بازرسان در «میز خدمت» این سازمان مستقر در مسیر تجمعات شبانه مردم تهران، اظهار کرد: برپایی غرفه‌های میز خدمت و پاسخگویی چهره‌به‌چهره به مطالبات و شکایات مردمی در دل این شب‌های حماسی در عمل به فرمایش ریاست قوه قضاییه در رسیدگی به امورات مردم صورت گرفته و نشان از پویایی نظارت میدانی و تعهد این دستگاه به گره‌گشایی از امور شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد.

خداییان در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن قدردانی از حماسه‌آفرینی‌های نیرو‌های مسلح، خاطرنشان کرد: دلاورمردان عرصه امنیت بدانند که در مسیر دفاع از حریم میهن و تنبیه متجاوزان، تمامی ارکان نظام و آحاد ملت، مقتدرانه پشت سر آنها ایستاده و حامی اقدامات قاطع آنان هستند.

وی در پایان تأکید کرد: مسیر پیش روی ما با تکیه بر رهنمود‌های داهیانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) روشن است و یقین داریم که وعده نصرت الهی به زودی محقق خواهد شد.