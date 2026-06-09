برنامه های امروز مجلس؛
نشست ۵ کمیسیون مجلس با معاون رئیس جمهور و مسئولان وزارتخانه ها
اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، امروز در نشست های جداگانه جلساتی را با معاون علمی رئیس جمهور و معاونان ۴ وزارتخانه برگزار خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۱۹ خرداد ماه) نشستهای مشترکی با معاونان وزرا اعم از بهداشت، نفت، صمت و امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دستگاههای دولتی خواهند داشت.
دستور کار تعدادی از این کمیسیونها به شرح ذیل است:
اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشستی مشترک با معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص بررسی مشکلات موجود در مسیر تهیه اقلام دارویی، وضعیت این بازار و نحوه عرضه دارو به بیماران در شرایط کنونی کشور خواهند داشت.
همچنین اعضای کمیسیون انرژی نیز نشستی با معاونان وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهینه سازی انرژی خواهند داشت.
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز طی نشستی با معاون علمی رئیس جمهور به بررسی مسائل مرتبط با حوزه آموزش کشور خواهند پرداخت.
و اما اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نشستهای جداگانهای با مسئولان مربوطه در وزارت نفت و معاون وزیر کشور مطالبات و پروندههای نظارتی موجود را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهند داد.
اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نیز با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه خواهند داد.