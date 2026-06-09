به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین وداع و تشییع شهدای والامقام نیروی پدافند هوایی ارتش، «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری»، با حضور همرزمان، مردم شهید‍پرور تهران و خانواد‍ه‍های معظم شهدا، عصر امروز در شهرک شهید بهشتی (قصر فیروزه ۲) برگزار می‍شود.

این دو شهید والامقام در تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی و در حال انجام مأموریت دفاع از آسمان کشور، به فیض شهادت نائل آمدند.