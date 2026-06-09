امروز؛
آیین تشییع دو شهید نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار میشود
مراسم تشییع پیکر پاک شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش که در تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی به مقام شهادت نائل آمدند، امروز در شهرک شهید بهشتی تهران (قصر فیروزه ۲) برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین وداع و تشییع شهدای والامقام نیروی پدافند هوایی ارتش، «سید بهمن حسینی» و «علیرضا عبیری»، با حضور همرزمان، مردم شهیدپرور تهران و خانوادههای معظم شهدا، عصر امروز در شهرک شهید بهشتی (قصر فیروزه ۲) برگزار میشود.
این دو شهید والامقام در تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی و در حال انجام مأموریت دفاع از آسمان کشور، به فیض شهادت نائل آمدند.