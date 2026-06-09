به گزارش ایلنا، سیدمحسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اعتراضات دانش آموزان نسبت به مصوبه تاثیر معدل در کنکور، گفت: امروز هزاران دانش‌آموز و خانواده ایرانی نسبت به آینده تحصیلی خود دغدغه دارند و انتظار می‌رود مسئولان به جای نادیده گرفتن این نگرانی‌ها، صدای آنان را بشنوند و برای رفع مشکلات گام بردارند.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون وحمیدیه در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه این نخستین بار نیست که در مواجهه با انتقادات نسبت به مصوبه کنکور، ادبیاتی به کار گرفته می‌شود که با جایگاه یک مقام فرهنگی و روحانی همخوانی ندارد. پیش از این نیز تعابیری درباره «گرد و خاک به پا کردن» یا «قرص توییت» مطرح شده بود و اکنون نیز از عبارت «معرکه‌گیری نمایندگان» استفاده می‌شود؛ در حالی که پیگیری مطالبات مردم و دانش‌آموزان وظیفه ذاتی و قانونی نمایندگان مجلس است و نباید با چنین ادبیاتی مورد خطاب قرار گیرند.

شنیدن صدای دانش آموزان معرکه گیری نیست

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: آیا دفاع از حقوق دانش‌آموزانی که ماه‌هاست نسبت به تأثیر قطعی معدل اعتراض دارند، معرکه‌گیری است؟ آیا رساندن صدای خانواده‌هایی که نگران آینده فرزندان خود هستند، اقدامی نمایشی محسوب می‌شود؟ اگر نمایندگان مجلس مطالبه مردم را مطرح نکنند، پس چه کسی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد؟

موسوی‌زاده تصریح کرد: انتظار می‌رود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای پاسخ دادن به منتقدان با ادبیات تند، به این پرسش پاسخ دهد که چرا با وجود حجم گسترده اعتراضات دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و کارشناسان آموزشی، همچنان بر اجرای مصوبه‌ای اصرار می کند که آثار آن محل بحث و اختلاف جدی است.

دانش آموزان در بزنگاه‌های مختلف پرچمداران میادین انقلاب بوده‌اند

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: بخش زیادی از دانش‌آموزان در ماه‌ها و هفته‌های گذشته در شرایطی خود را برای کنکور آماده کردند که کشور روزهای حساس و پرالتهابی را پشت سر می‌گذاشت و فشارهای روحی و روانی سنگینی بر خانواده‌ها حاکم بود. این دانش‌آموزان فرزندان این ملت هستند که در بزنگاه‌های مختلف، پرچمداران میادین انقلاب، مدافعان ارزش‌های ملی و همراهان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند و امروز نیز تنها خواستار شنیده شدن صدای خود و برقراری عدالت آموزشی هستند. شایسته نیست مطالبه‌گری این نسل با ادبیاتی همراه شود که احساس بی‌توجهی به نگرانی‌های آنان را القا کند.

با برچسب زنی مسئله اصلی حل نمی‌شود

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون وحمیدیه ادامه داد: در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به همدلی، آرامش و اعتماد نیاز دارد، شایسته نیست دانش‌آموزانی که برای آینده خود دغدغه دارند یا نمایندگانی که صدای آنان را منعکس می‌کنند، با برچسب‌هایی نظیر «معرکه‌گیری» مورد خطاب قرار گیرند. این ادبیات نه کمکی به حل مسئله می‌کند و نه پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی به همراه دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئولان باید مراقب باشند که نحوه مواجهه با مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌ها، ناخواسته خوراک رسانه‌های معاند را فراهم نکند. هرچه مسئولان با سعه‌صدر بیشتر، شفافیت بالاتر و احترام بیشتری با افکار عمومی برخورد کنند، زمینه سوءاستفاده بدخواهان کشور نیز کاهش خواهد یافت. راه مقابله با فضاسازی رسانه‌ای، شنیدن صدای مردم است، نه نادیده گرفتن مطالبات آنان.

اگر مصوبه موفق بوده چرا دامنه اعتراضات آن گسترده است

موسوی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: اگر مصوبه تأثیر قطعی معدل به اندازه‌ای که مدافعان آن ادعا می‌کنند کارشناسی و موفق بوده است، چرا امروز رئیس‌جمهور، بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان آموزشی و طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان خواستار بازنگری در آن هستند؟ این حجم از اعتراض را نمی‌توان با چند واژه یا برچسب نادیده گرفت.

به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه مجلس در کنار دانش‌آموزان ایستاده است و از هر تصمیمی که به برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس داوطلبان و بازگشت اعتماد به نظام سنجش و پذیرش کشور منجر شود، حمایت خواهد کرد، گفت: هیچ مقام یا نهادی حق ندارد مطالبه‌گری قانونی دانش‌آموزان و پیگیری نمایندگان مردم را به حاشیه براند یا با ادبیاتی نامناسب توصیف کند. مسئله کنکور و تأثیر معدل، موضوعی مرتبط با سرنوشت میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده ایرانی است. انتظار می‌رود مسئولان به جای تقابل با منتقدان، مسیر گفت‌وگو، اصلاح و اقناع افکار عمومی را در پیش بگیرند؛ چرا که سرمایه اصلی کشور، اعتماد نسل جوان به نظام تصمیم‌گیری است.