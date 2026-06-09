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رئیس کل دادگستری استان فارس:

توقیف اموال ۱۳ متهم همکاری با معاندین در استان فارس به نفع حقوق عامه

توقیف اموال ۱۳ متهم همکاری با معاندین در استان فارس به نفع حقوق عامه
کد خبر : 1796384
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رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل پرونده قضایی برای بیش از ۲۰ نفر از عوامل کانال جعلی معروف به «گارد جاویدان» در شهرستان زرین دشت خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی از تشکیل پرونده قضایی برای بیش از ۲۰ نفر از عوامل کانال جعلی معروف به «گارد جاویدان» در شهرستان زرین دشت خبر داد و گفت: در گام نخست، اموال ۱۳ نفر از متهمان این پرونده شناسایی و به نفع حقوق عامه توقیف شده است.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به اقدامات مجرمانه و سازمان‌یافته عوامل حامی معاندین در این کانال، تأکید کرد: انتشار محتوا‌های مجرمانه و جریحه‌دارکننده احساسات عمومی که امنیت روانی جامعه و ارزش‌های دینی مردم را هدف قرار داده بود، از دید نهاد‌های امنیتی پنهان نماند و با رصد دقیق و پیگیری دستگاه قضایی و هماهنگی شورای تأمین شهرستان زرین دشت تمامی عوامل این شبکه شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی با هشدار به هنجارشکنان فضای مجازی تصریح کرد: کسانی که با اتکا به هویت‌های پنهان یا حمایت جریان‌های معاند، بخواهند امنیت ملی و حقوق عمومی را خدشه‌دار کنند، سخت در اشتباه هستند و بی تردید دست قانون دیر یا زود به تمامی آنان خواهد رسید و دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماضی از تمام ظرفیت‌های قانونی از جمله مجازات‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین خاطرنشان کرد: امنیت، آرامش و ارزش‌های مورد احترام جامعه، خط قرمز ماست و قوه قضاییه با قاطعیت و قدرت تا ریشه‌کن کردن کامل این فعالیت‌های سازمان‌یافته، مسیر اجرای عدالت را ادامه خواهد داد.

 

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