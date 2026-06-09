پیگیری کمیسیون صنایع مجلس برای تامین انرژی صنایع در تابستان

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم و قرار شد در نشستی با وزرای صمت و نفت این موضوع را به طور ویژه پیگیری کنیم.

وی با بیان با اشاره به اینکه وزیر نیرو اعلام کرد که امسال مشکل تامین برق برای صنایع نداریم، خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم انرژی صنایع به هیچ وجه قطع نشود چرا که در شرایط کنونی کشور قطعاً به حوزه تولید آسیب خواهد رساند.

به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس آنچه گزارش شده است ظاهراً وزارتخانه‌های مربوطه در این حوزه یک تقسیم کاری کرده و برنامه ریزی دارند اما ما نیز همچنان پیگیر این موضوع هستیم چرا که به هیچ عنوان قطعی انرژی را برای صنایع کشور نخواهیم پذیرفت.