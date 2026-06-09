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حدادی خبر داد:

پیگیری کمیسیون صنایع مجلس برای تامین انرژی صنایع در تابستان

پیگیری کمیسیون صنایع مجلس برای تامین انرژی صنایع در تابستان
کد خبر : 1796372
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عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پیگیری کمیسیون متبوعش برای جلوگیری از قطع هرگونه انرژی برای صنایع در فصل تابستان خبر داد و افزود: ما باید تلاش کنیم که انرژی مورد نیاز صنایع قطع نشود چرا که قطعاً به حوزه تولید کشور آسیب خواهد رساند.

به گزارش ایلنا، علی حدادی، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تصمیم دولت برای اعمال محدودیت تامین انرژی برای صنایع در تابستان، گفت: ما در نشستی که در گذشته با وزیر صمت داشتیم موضوع ضرورت عدم قطع برق برای صنایع را مطرح کردیم و وی نیز به این نکته اشاره کرد که آقای رئیس جمهور دستور دادند که انرژی صنایع قطع نشود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم و قرار شد در نشستی با وزرای صمت و نفت این موضوع را به طور ویژه پیگیری کنیم.

وی با بیان با اشاره به اینکه وزیر نیرو اعلام کرد که امسال مشکل تامین برق برای صنایع نداریم، خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم انرژی صنایع به هیچ وجه قطع نشود چرا که در شرایط کنونی کشور قطعاً به حوزه تولید آسیب خواهد رساند.

به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس آنچه گزارش شده است ظاهراً وزارتخانه‌های مربوطه در این حوزه یک تقسیم کاری کرده و برنامه ریزی دارند اما ما نیز همچنان پیگیر این موضوع هستیم چرا که به هیچ عنوان قطعی انرژی را برای صنایع کشور نخواهیم پذیرفت.

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