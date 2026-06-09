اقدامات دیوان عدالت اداری در تسهیل پرداخت بیمه بیکاری

در ادامه این جلسات و بر اساس وظایف نظارتی دیوان در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی جهت بررسی آخرین وضعیت برقراری بیمه بیکاری مشمولین فوق، جلسه ای در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش با حضور معاون امور بیمه ای، مدیرکل حقوقی و مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل تنظیم روابط کار و مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، رییس هیئت مدیره کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ، رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و نیز معاون محترم قضایی کار و تامین اجتماعی و دونفر از قضات صاحبنظر در این حوزه برگزار گردید که از رهیافت های این جلسه می توان به اهتمام جدی دستگاه های مذکور، به حل و فصل موضوع بیمه بیکاری مشمولین و تسهیل در برقراری بیمه اشاره نمود که از طریق همکاری های مشترک این مهم فراهم گردیده است و مقرر گردید این جلسات تا حصول نتیجه نهایی یعنی حل مشکل برقراری بیمه بیکاری برای تمامی کارگران آسیب دیده از جنگ اخیر شده است ادامه یابد.