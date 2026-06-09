همه ما در قبال حفاظت از محیط زیست مسئولیم

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

روز و هفته جهانی محیط زیست، هشدار دربارهٔ حال و آیندهٔ زندگی روی کره زمین است.

تمام حکومت‌ها و جوامع در هر تصمیم و اقدامی باید پایداری زیرساخت‌های طبیعی را در اولویت قرار دهند.

اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را بر عهده همگان در هر جایگاهی گذاشته است. همه ما مسئولیم.

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