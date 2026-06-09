پزشکیان:
همه ما در قبال حفاظت از محیط زیست مسئولیم
رئیس جمهور گفت:اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را بر عهده همگان در هر جایگاهی گذاشته است. همه ما مسئولیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
روز و هفته جهانی محیط زیست، هشدار دربارهٔ حال و آیندهٔ زندگی روی کره زمین است.
تمام حکومتها و جوامع در هر تصمیم و اقدامی باید پایداری زیرساختهای طبیعی را در اولویت قرار دهند.
اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را بر عهده همگان در هر جایگاهی گذاشته است. همه ما مسئولیم.