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احمدیان:

صدای خروش ملت ایران را در آسمان تل‌آویو بشنوید

صدای خروش ملت ایران را در آسمان تل‌آویو بشنوید
کد خبر : 1795618
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نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران نوشت: این صدای خروشان ملت ایران است که در آسمان تل‌آویو شنیده می شود، ایران و ایرانی زیر بار تحمیل اراده نمی‌رود.

به گزارش ایلنا،‌ دریادار علی اکبر احمدیان در واکنش به پاسخ موشکی ایران به عبور رژیم صهیونی از خطوط قرمز نوشت: این صدای خروشان ملت ایران است که در آسمان تل‌آویو شنیده می شود، ایران و ایرانی زیر بار تحمیل اراده نمی‌رود.

 

مسئولین کشور با اتکای الهی و پشتوانه مردم مبعوث، تا پیروزی نهایی ایستاده‌اند.

ادامه مسیر فشار و تهدید، پاسخی قاطع‌تر و کوبنده‌تر در پی خواهد داشت.

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