به گزارش ایلنا،‌ دریادار علی اکبر احمدیان در واکنش به پاسخ موشکی ایران به عبور رژیم صهیونی از خطوط قرمز نوشت: این صدای خروشان ملت ایران است که در آسمان تل‌آویو شنیده می شود، ایران و ایرانی زیر بار تحمیل اراده نمی‌رود.