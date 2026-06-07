احمدیان:
صدای خروش ملت ایران را در آسمان تلآویو بشنوید
نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران نوشت: این صدای خروشان ملت ایران است که در آسمان تلآویو شنیده می شود، ایران و ایرانی زیر بار تحمیل اراده نمیرود.
به گزارش ایلنا، دریادار علی اکبر احمدیان در واکنش به پاسخ موشکی ایران به عبور رژیم صهیونی از خطوط قرمز نوشت: این صدای خروشان ملت ایران است که در آسمان تلآویو شنیده می شود، ایران و ایرانی زیر بار تحمیل اراده نمیرود.
مسئولین کشور با اتکای الهی و پشتوانه مردم مبعوث، تا پیروزی نهایی ایستادهاند.
ادامه مسیر فشار و تهدید، پاسخی قاطعتر و کوبندهتر در پی خواهد داشت.