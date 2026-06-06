وی با اشاره به حجم بالای مراودات میان دو کشور گفت: بخشی از سفر وزیر کشور پاکستان به موضوعات دوجانبه اختصاص دارد که امنیت مرزها، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تروریسم از جمله این موضوعات است.

مومنی افزود: در زمینه اقتصادی نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد و مقرر شد حجم مبادلات دو کشور از سه میلیارد دلار در سال به 10 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. البته تحقق این هدف با همراهی سایر وزارتخانه‌های دو کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

وزیر کشور با بیان اینکه در بیشکک، محل برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مواضع دو کشور بسیار نزدیک بود، ادامه داد: از نقش فعال کشور دوست و برادر پاکستان در میانجی‌گیری کاهش تنش بین ایران و آمریکا قدردانی می‌کنم.

در ادامه این دیدار، سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، اظهار داشت: ایران و پاکستان روابطی برادرانه با یکدیگر دارند و هنگامی که مشکلی برای یکی از برادران پیش می‌آید، برادر دیگر نیز آن را احساس خواهد کرد. امیدواریم این بحران‌ها با تلاش‌های شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، به زودی پایان یابد.

وی از قالیباف، مومنی و عراقچی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.

نقوی در پایان با اشاره به پیام مهمی که برای تحویل آن وارد ایران شده است، اظهار داشت: من اینجا هستم تا نامه ویژه‌ای را از سوی فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر، فرمانده ستاد ارتش پاکستان و نخست‌وزیر شهباز شریف درباره شرایط فعلی به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحویل دهم. فکر می‌کنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد.