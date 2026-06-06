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در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگهای؛

مومنی از مواضع اصولی چین قدردانی کرد

مومنی از مواضع اصولی چین قدردانی کرد
کد خبر : 1794991
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وزیر کشور در دیدار با معاون وزیر کشور چین از مواضع اصولی این کشور در جریان تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،اسکندر مومنی در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگهای در بیشکک قرقیزستان، با معاون وزیر کشور چین دیدار و بابت مواضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز آمریکا به خاک ایران قدردانی کرد.

مومنی اظهار کرد: از مواضع جمهوری خلق چین در جریان تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران، به ویژه در سازمان ملل و همچنین در اجلاس امروز صمیمانه تشکر می‌کنیم.

معاون وزیر کشور چین نیز تاکید کرد: چین و ایران مانند دو بردار و دو دوست می‌مانند و باید این مواضع خود را حفظ کنند. ما همیشه در این مسیر ایستادگی می‌کنیم. دو کشور در عرصه جهانی و منطقه ای متحد هستند.

وزیر کشور بعد ازظهر روز  پنجشنبه (۱۴ خرداد) در صدر هیئتی برای شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگهای به قرقیزستان سفر کرد و روز گذشته (جمعه) در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به سخنرانی پرداخت.

اسکندر مومنی در حاشیه این اجلاس دیدارهای دوجانبه‌ای با وزیر امور داخلی تاجیکستان، وزیر کشور پاکستان و وزیر داخلی فدراسیون روسیه داشته است.

وزیر کشور را در این سفر، تقوی مشاور وزیر و رییس حوزه وزراتی، موسوی مشاور وزیر، جواهری رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور، خواجه‌نژاد رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور و محمد مهدی آبادی معاون مدیرکل اوراسیای وزارت خارجه  همراهی می‌کنند.

 

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