در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای؛
مومنی از مواضع اصولی چین قدردانی کرد
وزیر کشور در دیدار با معاون وزیر کشور چین از مواضع اصولی این کشور در جریان تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا،اسکندر مومنی در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان، با معاون وزیر کشور چین دیدار و بابت مواضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز آمریکا به خاک ایران قدردانی کرد.
مومنی اظهار کرد: از مواضع جمهوری خلق چین در جریان تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران، به ویژه در سازمان ملل و همچنین در اجلاس امروز صمیمانه تشکر میکنیم.
معاون وزیر کشور چین نیز تاکید کرد: چین و ایران مانند دو بردار و دو دوست میمانند و باید این مواضع خود را حفظ کنند. ما همیشه در این مسیر ایستادگی میکنیم. دو کشور در عرصه جهانی و منطقه ای متحد هستند.
وزیر کشور بعد ازظهر روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) در صدر هیئتی برای شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرد و روز گذشته (جمعه) در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به سخنرانی پرداخت.
اسکندر مومنی در حاشیه این اجلاس دیدارهای دوجانبهای با وزیر امور داخلی تاجیکستان، وزیر کشور پاکستان و وزیر داخلی فدراسیون روسیه داشته است.
وزیر کشور را در این سفر، تقوی مشاور وزیر و رییس حوزه وزراتی، موسوی مشاور وزیر، جواهری رئیس امور بینالملل وزارت کشور، خواجهنژاد رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور و محمد مهدی آبادی معاون مدیرکل اوراسیای وزارت خارجه همراهی میکنند.