پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه به لبنان در پی شهادت نیروهای ارتش این کشور

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس، شهادت ۳ تن از نیروهای ارتش لبنان در جریان حمله هوایی رژیم اشغالگر به خودروی حامل آنها در جاده خردلی واقع در جنوب لبنان، را تسلیت گفت: هدف قرار دادن نیروهای ارتش لبنان توسط دشمن اسرائیلی بار دیگر تأیید می‌کند که دشمنی رژیم اشغالگر با لبنان، با همهٔ اجزا و اقشار این کشور است. این دشمن میان سرباز ارتش، رزمنده مقاومت و غیرنظامی تفاوتی قائل نیست؛ همان‌‌طور که میان کودک، زن و سالمند نیز تفاوتی نمی‌گذارد. هر کسی که در این سرزمین زندگی می‌کند، هدف تجاوز اوست و سراسر لبنان شاهد جنایت اوست.

وی ادامه داد: شهادت سرتیپ وسام صبرا، سروان ایلی خوری و سرباز حسن غزال در حملهٔ هوایی سبعانه اسرائیل که یک خودروی نظامی را در جادهٔ خردلی هدف قرار داد، جنایتی آشکار علیه لبنان، ارتش آن و حاکمیتش به شمار می‌آید و پیامی تجاوزکارانه و روشن است مبنی بر اینکه اسرائیل برای لبنان نه امنیت می‌خواهد، نه ثبات و نه آبادانی.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: خالصانه‌ترین تسلیت‌‌ها را به خانواده‌های شهدا و فرماندهی ارتش لبنان و همرزمان آنها، دولت و مردم لبنان تقدیم می‌کنم. درود و افتخار بر شهیدان، و ننگ بر دشمنی که در کشتار، تعدی و جنایت علیه دیگران هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.

انتهای پیام/