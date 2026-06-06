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پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه به لبنان در پی شهادت نیروهای ارتش این کشور

پیام تسلیت سخنگوی وزارت امور خارجه به لبنان در پی شهادت نیروهای ارتش این کشور
کد خبر : 1794985
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سخنگوی وزارت امور خارجه به لبنان متعاقب شهادت نیروهای ارتش این کشور در جریان حمله رژیم صهیونیستی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس، شهادت ۳ تن از نیروهای ارتش لبنان در جریان حمله هوایی رژیم اشغالگر به خودروی حامل آنها در جاده خردلی واقع در جنوب لبنان، را تسلیت گفت: هدف قرار دادن نیروهای ارتش لبنان توسط دشمن اسرائیلی بار دیگر تأیید می‌کند که دشمنی رژیم اشغالگر با لبنان، با همهٔ اجزا و اقشار این کشور است. این دشمن میان سرباز ارتش، رزمنده مقاومت و غیرنظامی تفاوتی قائل نیست؛ همان‌‌طور که میان کودک، زن و سالمند نیز تفاوتی نمی‌گذارد. هر کسی که در این سرزمین زندگی می‌کند، هدف تجاوز اوست و سراسر لبنان شاهد جنایت اوست.

وی ادامه داد: شهادت سرتیپ وسام صبرا، سروان ایلی خوری و سرباز حسن غزال در حملهٔ هوایی سبعانه اسرائیل که یک خودروی نظامی را در جادهٔ خردلی هدف قرار داد، جنایتی آشکار علیه لبنان، ارتش آن و حاکمیتش به شمار می‌آید و پیامی تجاوزکارانه و روشن است مبنی بر اینکه اسرائیل برای لبنان نه امنیت می‌خواهد، نه ثبات و نه آبادانی.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: خالصانه‌ترین تسلیت‌‌ها را به خانواده‌های شهدا و فرماندهی ارتش لبنان و همرزمان آنها، دولت و مردم لبنان تقدیم می‌کنم. درود و افتخار بر شهیدان، و ننگ بر دشمنی که در کشتار، تعدی و جنایت علیه دیگران هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.

انتهای پیام/
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