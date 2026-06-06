سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که باتوجه به شرایط کشور و کاهش ناترازی چقدر نیاز است در مصرف انرژی و سوخت صرف‌جویی صورت گیرد، عنوان کرد: در خصوص بحث صرفه‌جویی و موضوع استفاده بهینه از امکانات و خدماتی که در اختیار مردم است، باید گفت که صرفه‌جویی هم یکی از توصیه‌های دین مبین اسلام است، هم در فرهنگ عمومی ما ریشه دارد. از گذشته، فرهنگ ایرانیان بر پایه قناعت و استفاده صحیح از امکانات در اکثر مناطق و استان‌ها بنا شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که جاری شدن فرهنگ صرفه‌جویی یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، ادامه داد: در شرایط بسیار حساسی که با آن مواجه‌ایم و تحت تحریم هستیم و امکان استفاده مطلوب از بسیاری از منابع وجود ندارد و بسیاری از امکاناتی که باید در کشور در دسترس باشد، به هر حال وجود ندارد و منابع مورد نیاز هم به طور کامل در دسترس نیست، باید صرفه‌جویی را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با دشمن و یکی از راهکارهای شکست دشمن در حوزه اقتصادی در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: باید به همه مردم توصیه‌های کاربردی، اجرایی و عملی در زمینه استفاده از آب، برق، سوخت، نان و بسیاری از مایحتاجی که به هر حال جزو ضروریات زندگی هستند و دولت موظف به تأمین آن‌هاست، ارائه شود چراکه در عین حال که تامین آن بر عهده دولت است اما محدودیت‌هایی هم وجود دارد.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به اینکه صرفه‌جویی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: رسانه‌ها در این بین نقش مهمی دارند؛ می‌توانیم از طریق رادیو، تلویزیون، سایت‌های مختلف، مجامع گوناگونی که برگزار می‌شود و روحانیون، در جلسات و سخنرانی‌های مختلف و همچنین به صورت عملی، کاری کنیم که همه افراد خود را موظف به این صرفه‌جویی بدانند؛ هم کسی که این توصیه‌ها را بیان می‌کند و هم کسی که آن‌ها را می‌شنود، هم بزرگ‌ترها و هم فرزندان. آموزش‌های مختلف برای استفاده بهینه از امکانات و خدمات باید در سراسر کشور ارائه و به عنوان یک فرهنگ عمومی نهادینه شود.

وی تاکید کرد: رعایت مصرف سوخت و انرژی ضروری است نه اکنون که با کمبودهایی مواجه هستیم و ناچار به صرفه‌جویی هستیم، بلکه این موضوع باید در همه ابعاد جزئی از زندگی ما باشد. صرفه‌جویی موضوعی است که رئیس‌جمهور در بسیاری از جلسات بر آن تأکید می‌کند و سایر مسئولان هم باید بر آن تأکید داشته باشند. همه ما باید واقعاً به آن عمل کنیم تا هم کمترین میزان کمبود را داشته باشیم و هم امکانات به همه افراد برسد و با قطعی برق، آب، گاز و کمبودهای ناشی از مشکلات سوخت مواجه نشویم. این رویه باید به یک توصیه عمومی تبدیل شود و همه مسئولان و مردم خود را موظف بدانند که هم آن را تبلیغ کنند و هم به آن عمل کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این‌که اکنون خودروهایی در کشور وجود دارند که مصرف بالایی دارند و مردم هم از آن‌ها استفاده می‌کنند. نهادها و سازمان‌ها چگونه می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند، گفت: دقیقا یک بحثی که در مسئله صرفه‌جویی وجود دارد، بحث‌های فنی است.

وی تاکید کرد: بحث فنی خصوصا درباره سوخت و برق بسیار مهم است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در حوزه سوخت، بحث خودروها مطرح است؛ زیرا بخش عمده‌ای از مصرف سوخت، چه گازوئیل و چه بنزین، توسط خودروها استفاده می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، مصرف سوخت خودروها به حدود چهار، پنج یا شش لیتر در هر صد کیلومتر رسیده است؛ یعنی میزان مصرف به شدت کاهش یافته است. همچنین به سمت برقی‌سازی خودروها، استفاده از انرژی‌های پاک و خودروهای هیبریدی حرکت کرده‌اند و این سیاست‌ها را به‌طور جدی اجرا می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما هم باید به همان سمت حرکت کنیم؛ به‌گونه‌ای که خودروهای دارای مصرف بالا تولید نشوند و فناوری تولید خودرو در کشور دچار تحول شود تا بتوانیم به استانداردهای کشورهای بزرگ تولیدکننده خودرو نزدیک شویم و مصرف سوخت خودروها را به حدود چهار یا پنج لیتر در هر صد کیلومتر برسانیم که این امر به خودی خود تحول عظیمی ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خودروسازان هم باید در این شرایط به سمت استفاده از فناوری‌های جدید هدایت شوند تا مصرف سوخت کاهش یابد، اظهار داشت: همچنین باید خودروهای قدیمی و فرسوده به تدریج از چرخه خارج و با خودروهای جدید جایگزین شوند. در کنار آن، حمایت‌ها و مشوق‌هایی هم باید در نظر گرفته شود تا مردم خودروهای پرمصرف را کنار گذاشته و از خودروهای جدید استفاده کنند.

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