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امامی راد:

مجلس باید مسئله‌محور و دور از تنش‌های غیرضرور عمل کند

مجلس باید مسئله‌محور و دور از تنش‌های غیرضرور عمل کند
کد خبر : 1794928
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نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: مجلس زمانی در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود که مصوبات آن مستقیماً با نیازهای اصلی مردم از جمله اقتصاد و معیشت مرتبط باشد و اختلافات سیاسی نیز به نزاع و تفرقه تبدیل نشود.

به گزارش ایلنا، حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، ضمن لبیک به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، این پیام را حاوی دو مطالبه اساسی و راهبردی دانست.

امامی‌راد با استناد به فرازهایی از پیام معظم‌له، گفت: مقام معظم رهبری صراحتاً فرمودند: «لازم است مصوّبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد» و در ادامه تأکید کردند: «اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند». این دو خواسته، ستون‌های اصلی تحول در قوه مقننه است.

نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در تبیین چرایی این مطالبات، با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که مجلس را «عصاره ملت، مظهر مردم‌سالاری دینی و رکن قانون‌گذاری» معرفی فرمودند، اظهار داشت: دلیل اوّل این است که متأسفانه در برخی موارد، قوانین تصویب‌شده در مجلس با «گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، مهار تورم و گرانی» که رهبری بر آنها تأکید کردند، فاصله داشته است. ایشان در پیام خود اولویت‌های روشنی چون ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را برشمردند. بنابراین، هر قانونی که به این اولویت‌ها گره نخورد، در تراز «ملت مبعوث شده» حسب تعبیر مقام معظم رهبری نیست.

این نماینده مجلس گفت: این مطالبه، ذهن ما را به سمت احصاء و شناسایی نیازها و اولویت‌بندی مسائل کشور هدایت می‌کند. وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی چند سال پیش، صراحتاً گفتند: «ما هم در تشخیص اولویت‌ها و هم در حل مسائل مشکل داریم». این اعترافِ صادقانه، نشان می‌دهد که گاهی مجلس یا به حاشیه‌ها می‌پردازد، یا قوانینی تصویب می‌کند که هیچ نسبتی با گره‌های اصلی زندگی مردم ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید صدای مردم و تجلیگاه تحقق اراده و خواست آنان باشد. وی با انتقاد از برخی از طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود، گفت برخی بی‌‌توجه به اولویت‌های اساسی کشور و مردم، به دنبال طرح موضوعات حاشیه‌ای، جناحی یا دست چندم هستند که عملاً فرسنگ‌ها با زندگی و مشکلات مردم جامعه فاصله دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس زمانی بیشترین انطباق را با اراده ملت خواهد داشت که از «محل پیگیری مطالبات پراکنده و کوتاه‌مدت» به «نهاد حل مسئله ملی» تبدیل شود؛ نهادی که تصمیماتش مبتنی بر شواهد علمی، شفاف، پاسخگو، آینده‌نگر و متمرکز بر اولویت‌های واقعی کشور باشد.

وی افزود: در چنین شرایطی، مجلس می‌تواند نقش محوری خود را در حل ابرچالش‌هایی مانند تورم، رشد اقتصادی، ناترازی انرژی، بحران آب، مسکن و اصلاح ساختار حکمرانی و... ایفا کند.

امامی‌راد افزود: دلیل دوم، هشدار قاطع رهبر معظم انقلاب درباره توطئه دشمن است. ایشان در پیام خود فرمودند: «طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت و همچنین رسیدن به اهدافش در موضوعات براندازی نظام و تجزیه کشور است.» همچنین با یادآوری آیه شریفه «لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» (تفرقه نیندازید که سست شده و قدرتتان از بین می‌رود)، تأکید کردند که نخبگان فکری و سیاسی، به ویژه نمایندگان، نباید اختلافات را به نزاع و تخریب بدل کنند، زیرا این عین خدمت به دشمن است.

این نماینده مجلس تصرح کرد: تضارب آرا، نه تنها منعی ندارد، بلکه روح قانون‌گذاری در یک مجلس پویاست.

وی افزود: مجلس جایگاهی است که سلایق، دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند تا بهترین قانون از دل گفت‌وگوی عالمانه و مستدل بیرون بیاید؛ اما آنچه رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود از آن برحذر داشتند، تبدیل شدن اختلافات، حتی اختلافات موجه، به «تنازع و تفرقه» است.

وی ادامه داد: فرق میان «تضارب» و «تنازع» در این است که تضارب سازنده، بر مدار عقلانیت، حل مسئله به صورت کارشناسی و رعایت اخلاق، باقی می‌ماند، اما تنازع، تخریب‌های شخصی و گروهی، دوقطبی‌سازی‌های مصنوعی و مواردی از این دست، روند قانون‌گذاری را مختل می‌کند.

امامی‌راد با بیان هشدار مقام معظم رهبری که فرمودند: «طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی است»، تأکید کرد: ما نمایندگان نباید با تبدیل اختلافات به نزاع، خوراک رسانه‌ای به دشمن بدهیم. مجلس در تراز انقلاب، جایی است که نقد و استدلال جای تخریب و اتهام‌زنی را می‌گیرد.عضو کمیسیون آموزش مجلس برای الزام به رعایت «تشخیص صحیح اولویت‌ها» پیشنهاد کرد: هر طرح و لایحه باید پیش از ورود به صحن، گزارش «نیازسنجی مردمی» و «اثربخشی اقتصادی» داشته باشد.

نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تعبیر رهبری که «صندلی نمایندگی به‌مثابه سنگر خط مقدّم تحوّل در مسیر پیشرفت کشور است»، خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم اگر می‌خواهد در تراز «ملت مبعوث شده» و شایسته خون شهدایی چون «امام شهید (اعلی‌الله مقامه الشریف)» عمل کند، چاره‌ای جز التزام عملی به این دو مطالبه ندارد. هم «مسئله‌محوری» و هم «انسجام‌آفرینی» دو بال کارآمدی مجلس است که رهبری امروز چراغ راه آن را فراروی نمایندگان قرار داده‌اند.

وی گفت: ان‌شاءالله با عمل به منویات ایشان، مجلس به «نهادی پیشران» در حل مسائل کشور تبدیل خواهد شد.

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