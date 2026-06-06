آملی لاریجانی:
هرگونه توافق با آمریکا میبایست تجلّی تحوّلی راهبردی باشد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مذاکرات هستهای و تحولات منطقهای، تأکید کرد: هرگونه توافق با ایالات متّحده، میبایست تجلّی تحوّلی شگرف و راهبردی در سطح منطقه و نظام بینالملل باشد.
به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مذاکرات هستهای و تحولات منطقهای، تأکید کرد: هرگونه توافق با ایالات متّحده، میبایست تجلّی تحوّلی شگرف و راهبردی در سطح منطقه و نظام بینالملل باشد؛ تحوّلی که نویدبخش افول توانمندیهای نظام سلطه در تحمیل اراده نظامی و سیاسی خویش بر منطقه غرب آسیا است.