به گزارش ایلنا، اجلاس سه روزه کارگروه حسابرسی دیون دولتی سازمان بین‌المللی دیوان های محاسبات کشورهای جهان موسوم به اینتوسای با مشارکت فعال دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید.

در این نشست بین‌المللی که با حضور هیات اعزامی از دیوان محاسبات کشورمان متشکل از علی محمد قلی ها معاون فنی و حسابرسی امور عمومی واجتماعی دیوان محاسبات، صادق رحیمی حاکم شرع و رئیس محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات، هادی قوامی نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رضا مصطفایی رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه با سخنرانی محمد الفصیل یوسف رئیس سازمان اینتوسای و رئیس کل دیوان مصر و با مشارکت سازمان های بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، مهمترین موضوعات و چالش های مربوط به حسابرسی دیون دولتی در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی اجلاس با اشاره به نقش تعیین کننده دیوان محاسبات بر مدیریت دیون دولتی، تاکید کرد که دیوان محاسبات با بهره گیری از ابزارها و فناوری های نوین و هوش مصنوعی، نظارت کامل بر دولت و ارکان حاکمیت دارد.

تصویب برنامه کاری کارگروه برای دوره ۲۰۲۶ لغایت ۲۰۲۸، انتخاب اعضای کمیته راهبری و ارائه دستاوردهای عملی و مطالعات کشوری دیوان های محاسبات عضو کارگروه از جمله مهمترین برنامه های این اجلاس بود.

شایان ذکر است کارگروه حسابرسی داده‌های کلان اینتوسای با عضویت بیش از ۵۲ دیوان محاسبات از سرتاسر جهان، از جمله اتریش، بریتانیا، برزیل، روسیه، دانمارک، فنلاند، هند، هلند، نروژ، پاکستان، کره جنوبی و ترکیه، به عنوان یکی از کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیته اشتراک دانش اینتوسای با رسالت شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دیوان‌ها در حوزه داده‌های کلان، تبادل تجربیات حرفه‌ای دیوان‌ها و ارتقا و تعمیق همکاری‌های فنی دوجانبه و چندجانبه در این زمینه فعالیت می‌کند و دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به عضویت دائم این کارگروه درآمده است.

انتهای پیام/