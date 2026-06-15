بابایی کارنامی در گفتوگو با ایلنا:
بدون مصوبه مجلس، مخالف هرگونه ادغام و انتزاع صندوقها هستیم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مخالفت مجلس با هرگونه ادغام یا انتزاع صندوقهای دارای اساسنامه مصوب مجلس بدون اخذ مجوز قانونی، گفت: هرگونه تصمیم درباره ادغام صندوقهای بازنشستگی باید با بررسی کارشناسی و جلب نظر شرکای اجتماعی انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که طی هفتههای اخیر بار دیگر بحث ادغام برخی صندوقهای بازنشستگی در راستای اصلاح ساختار نظام بازنشستگی کشور مطرح شده و گمانهزنیهایی درباره احتمال تجمیع صندوقهای مختلف از جمله سازمان تأمین اجتماعی با سایر صندوقهای بازنشستگی به وجود آمده است، این موضوع با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان، تشکلهای کارگری و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
منتقدان معتقدند هرگونه تصمیم درباره ادغام صندوقها، بهویژه صندوقهای دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه مصوب مجلس، نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیق، رعایت حقوق ذینفعان و اخذ مجوزهای قانونی است.
علی بابایی کارنامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه مجدداً طرح ادغام صندوقهای بازنشستگی مطرح شده است، گفت: ما در ادغام صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی که این اتفاق افتاده بود، همان وقت واکنش نشان دادیم؛ البته پرونده صندوق فولاد در دیوان عدالت اداری در حال مطرح شدن است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی که این موضوع مطرح شد، اعلام کردیم که با توجه به چارچوبهای قانونی موجود، شورای عالی اداری کشور صلاحیت ادغام این صندوقها را بهصورت مستقل و بدون مجوز قانونی ندارد.
وی تأکید کرد: ما با هرگونه ادغام یا انتزاع صندوقهایی که دارای اساسنامه مصوب مجلس هستند، بدون مصوبه مجلس مخالفیم. آن دسته از صندوقهایی که مصوبه مجلس را ندارند، در حوزه اختیارات دولت قرار میگیرند و درباره آنها میتوان بر اساس آییننامههای مصوب شورای عالی اداری تصمیمگیری کرد.
بابایی افزود: موضع ما در این خصوص روشن است. در مقطعی هم با آقای قالیباف مشورت کردیم و نظر ایشان هم همین بود؛ یعنی درباره صندوقها و مؤسساتی که دارای مصوبه مجلس هستند، شورای عالی اداری اختیار ادغام، انتزاع یا هرگونه تغییر ساختاری را ندارد.
وی بیان کرد: حال آیا اصل این ادغام، چه دولت انجام دهد و چه مجلس مصوبه بدهد، درست است یا نادرست؛ اینجا باید بحث کارشناسی صورت گیرد و میطلبد شرکای اجتماعی صندوقها، در حقیقت در تأمین اجتماعی، شرکای اصلی که بر اساس اصل سهجانبهگرایی کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، با هم ننشینند و توافق نسبی داشته باشند، هرگونه توافق خارج از گردونه شرکای اجتماعی خلاف عرف، منطق و سیاستهای کلی کشور است و مجلس هم با آنها همکاری نخواهد کرد.