امام جمعه قم؛
رهبر انقلاب راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن را تبیین کردند
امام جمعه قم با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت: ایشان با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، دو هدف اصلی دشمنان را مورد توجه قرار دادند که شامل تضعیف تابآوری مردم و ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان است.
به گزارش ایلنا، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به تقارن مناسبتهای مهم مذهبی و انقلابی، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، صبر و بصیرت در شرایط حساس کنونی کشور تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: آغاز دوران رهبری پس از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، استمرار همان مسیر مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی بوده است و ملت ایران در این مسیر با عزمی راسخ ایستادهاند.
امام جمعه قم با اشاره به فرارسیدن عید غدیر افزود: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه تجدید پیمان با حقیقت ولایت و استمرار مسیر حق در دشوارترین شرایط است و امروز نیز ملت ایران با الهام از فرهنگ غدیر، پایبندی خود را به آرمانهای ولایت و مقاومت اعلام میکنند.
وی تصریح کرد: مردم ایران در غدیر امسال علاوه بر تجدید بیعت با امیرالمؤمنین علی (ع)، بر ادامه مسیر مقابله با ظلم، استکبار و جنایتهای رژیم صهیونیستی تأکید کردهاند و تا تحقق اهداف این مسیر از تلاش و مجاهدت دست نخواهند کشید.
سعیدی ادامه داد: غدیر پایگاه امن شیعیان، مسلمانان و همه مستضعفان جهان است و پیام این واقعه بزرگ آن است که تحقق عدالت و مقابله با ظلم نیازمند رهبری الهی و فرماندهی شجاع و حقطلب است.
وی با بیان اینکه بیعت با ولی فقیه در امتداد بیعت با ولایت الهی تعریف میشود، گفت: ملت ایران در سایه آموزههای غدیر، مسیر دفاع از اسلام و انقلاب را دنبال میکنند و در کنار رهبری نظام اسلامی برای عبور از چالشها و تحقق آرمانهای بلند انقلاب ایستادهاند.
امام جمعه قم با اشاره به شعارهای مردم در حمایت از ولایت افزود: جلوههای حضور مردمی و تبعیت از رهبری در مقاطع مختلف نشان داده است که ملت ایران در صحنههای حساس، با بصیرت و آگاهی از آرمانهای انقلاب دفاع میکنند.
وی همچنین با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد اظهار کرد: این روز تاریخی نماد شکلگیری یک حرکت بزرگ از دل بنبستها و دشواریهاست و امروز نیز کشور در شرایطی قرار دارد که مدیریت هوشمندانه بحرانها و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی میتواند زمینه عبور موفق از چالشها را فراهم کند.
سعیدی با گرامیداشت یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد در قم، ورامین و دیگر مناطق کشور، آنان را پیشگامان نهضتی دانست که زمینهساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک سالروز میلاد امام موسی کاظم (ع) اظهار کرد: یکی از مهمترین درسهای سیره امام هفتم شیعیان، مدیریت خشم و تبدیل آن به قدرتی سازنده برای رسیدن به اهداف الهی است.
امام جمعه قم با استناد به آیه ۱۳۴ سوره آل عمران افزود: قرآن کریم فروبردن خشم، گذشت و احسان را از ویژگیهای متقین معرفی میکند و این آموزهها نشان میدهد که قدرت حقیقی در کنترل هیجانات و بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای انسانی نهفته است.
وی ادامه داد: در سیره امام موسی کاظم (ع)، صبر و بردباری به معنای انفعال و ضعف نیست بلکه مدیریت عاقلانه شرایط برای دستیابی به اهداف متعالی است و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز دارد.
سعیدی خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان کشور باید با الهام از تعالیم قرآن و اهل بیت (ع)، در برابر فشارها و بحرانها استقامت کنند و با حفظ آرامش و بصیرت، مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه دهند.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز واقعه مباهله گفت: این رویداد بزرگ تاریخی، نماد آشکار حقانیت پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) و جلوهای از پیروزی حقیقت بر لجاجت و استکبار است.
امام جمعه قم افزود: در ماجرای مباهله، مسیحیان نجران پس از مشاهده یقین، صداقت و عظمت معنوی اهل بیت (ع) از رویارویی با پیامبر اسلام (ص) خودداری کردند و این رخداد به یکی از مهمترین اسناد تاریخی حقانیت اسلام تبدیل شد.
وی اظهار کرد: پیام این واقعه برای دنیای امروز آن است که جریانهای معارض با حقیقت هرچند با ابزارهای تبلیغاتی و سیاسی وارد میدان شوند، در نهایت در برابر حق و ایمان شکست خواهند خورد.
سعیدی همچنین با اشاره به تلاش جریانهای اسلامستیز در عرصه جهانی خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام با بهرهگیری از شعارهای فریبنده به دنبال مخدوش کردن چهره دین هستند اما تجربه تاریخی نشان داده است که حقیقت اسلام همواره مسیر خود را پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت: ایشان با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، دو هدف اصلی دشمنان را مورد توجه قرار دادند که شامل تضعیف تابآوری مردم و ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان است.
امام جمعه قم افزود: دشمن به خوبی میداند که حضور مردم در صحنه، مهمترین پشتوانه نظام اسلامی است و از همین رو تلاش میکند با فشارهای مختلف اقتصادی، رسانهای و روانی روحیه امید و استقامت را در جامعه کاهش دهد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از برنامه دشمن، تأثیرگذاری بر روند تصمیمگیری مسئولان از طریق القای محاسبات نادرست و ایجاد خطاهای راهبردی است تا توان کشور در مواجهه با چالشها کاهش یابد.
سعیدی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب برای خنثیسازی این نقشهها، بر راهکارهایی همچون مقاومت، بصیرت، وحدت ملی، انسجام دستگاههای اجرایی، اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان و پرهیز از همصدایی با دشمن تأکید کردهاند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سعیدی اظهار کرد: این روحانی مبارز از پیشگامان مقابله با نفوذ و سلطه بیگانگان در دوران رژیم پهلوی بود و در مسیر دفاع از استقلال کشور و آرمانهای اسلامی تا پای جان ایستادگی کرد.
امام جمعه قم افزود: مبارزات شهید سعیدی علیه نفوذ سرمایهگذاران آمریکایی در ایران در حقیقت مقابله با ریشههای استعمار و سلطه خارجی بود و همین ایستادگی موجب شد که وی تحت شدیدترین فشارها و شکنجهها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شهید سعیدی از شخصیتهایی بود که مورد احترام و اعتماد ویژه امام خمینی (ره) قرار داشت و زندگی و مبارزات او الگویی ماندگار برای نسلهای آینده به شمار میرود.