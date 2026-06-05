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عارف:

خاطره مرحوم پورزند و فرزندان شهیدش در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود

خاطره مرحوم پورزند و فرزندان شهیدش در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود
کد خبر : 1794549
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معاون اول رئیس جمهور درگذشت حاج احمد پورزند، از پیشکسوتان و قهرمانان عرصه کُشتی و پدر سه شهید والامقام را تسلیت گفت و از خدمات، منش پهلوانی و ایثار این چهره ارزشمند تجلیل کرد.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا عارف امروز جمعه (۱۵ خردادماه) درپی درگذشت حاج احمد پورزند از پیشکسوتان و قهرمانان عرصه کُشتی و پدر سه شهید والامقام، با صدور پیامی از خدمات، منش پهلوانی و ایثار این چهره ارزشمند تجلیل کرد و نوشت: درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، قهرمان نام‌آشنای کُشتی و پدر گرانقدر سه شهید والامقام، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این مرد مؤمن و فداکار، عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به جامعه، ترویج اخلاق پهلوانی و تربیت فرزندانی ایثارگر و میهن‌دوست سپری کرد و نام نیک وی در کنار یاد و خاطره فرزندان شهیدش، همواره در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده محترم پورزند، بستگان، دوستان، جامعه ورزش کشور و مردم شریف ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

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