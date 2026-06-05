خاطره مرحوم پورزند و فرزندان شهیدش در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود

این مرد مؤمن و فداکار، عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به جامعه، ترویج اخلاق پهلوانی و تربیت فرزندانی ایثارگر و میهن‌دوست سپری کرد و نام نیک وی در کنار یاد و خاطره فرزندان شهیدش، همواره در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده محترم پورزند، بستگان، دوستان، جامعه ورزش کشور و مردم شریف ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.