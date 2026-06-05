غدیر نظام جامع مدیریتی و حکمرانی الهی است

وی در ابتدای سخنان خود از برگزارکنندگان این همایش، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

امام جمعه مشهد با اشاره به برداشت‌های مختلف از واقعه غدیر اظهار کرد: برخی غدیر را صرفاً یک رخداد تاریخی می‌دانند که در زمان پیامبر اکرم(ص) اتفاق افتاده و برخی نیز آن را یک مسئله سیاسی مربوط به گذشته تلقی می‌کنند، در حالی که غدیر برای ما نه یک خاطره تاریخی و نه یک تجربه سیاسی محدود به صدر اسلام، بلکه یک آموزه قطعی اجتماعی و مدیریتی برای هدایت جامعه انسانی است.

او افزود: امروز بشر تمامی نظام‌های سیاسی و مدیریتی را تجربه کرده است؛ از نظام‌های فردمحور و اشرافی گرفته تا دموکراسی‌های مدرن غربی، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند سعادت واقعی انسان را تأمین کنند.

وی علم‌الهدی با انتقاد از نظام‌های سیاسی رایج جهان گفت: مجموعه نظام‌های مدیریتی که در طول قرون گذشته بر جهان حاکم بوده‌اند نه‌تنها نتوانسته‌اند سعادت‌بخش باشند، بلکه منشأ جنگ‌ها، جنایت‌ها، غارت‌ها، تبعیض‌ها و ظلم‌های گسترده شده‌اند.

وی تصریح کرد: میان استبداد قرون وسطایی و دموکراسی غربی امروز تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ همان‌گونه که نظام‌های استبدادی گذشته بر پایه زور و زر عمل می‌کردند، نظام‌های مدرن غربی نیز در عرصه جنایت، کشتار، چپاول و بی‌توجهی به ارزش‌های انسانی عملکردی مشابه دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انسان معاصر که از تجربه تمامی نظام‌های مادی و بشری عبور کرده، امروز به دنبال الگویی است که بتواند هم سعادت دنیوی و هم تعالی معنوی او را تضمین کند.

وی ادامه داد: ما به غدیر به عنوان چنین نظامی نگاه می‌کنیم؛ نظامی که آرزوی همه پیامبران الهی و خواسته مشترک همه انسان‌های حقیقت‌جو در طول تاریخ بوده است.

علم‌الهدی با اشاره به مباحث کلامی پیرامون امامت اظهار کرد: برخی می‌پرسند آیا غدیر انتصاب بود یا انتخاب؟ آیا پیامبر اکرم(ص) امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان جانشین خود منصوب کردند یا مردم با بیعت خود ایشان را برگزیدند؟

او پاسخ داد: واقعیت این است که غدیر نه انتصاب صرف بود و نه انتخاب مردمی به معنای رایج آن. استدلال پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر مبتنی بر آیه شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» بود. همان خدایی که ولایت پیامبر را مقرر کرده، ولایت امیرالمؤمنین(ع) را نیز تعیین کرده است.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: امامت یک حقیقت ساختاری و الهی است. خداوند امام را برای امامت می‌آفریند و آماده می‌کند. از همین رو امام جواد(ع) در هشت‌سالگی همان ویژگی‌های امامت را داراست که امام صادق(ع) در سنین بالاتر از آن برخوردار بودند.

غدیر پاسخ نهایی به آرمان‌های بشری است

وی افزود: غدیر نظامی است که می‌تواند انسان را به تمامی آرمان‌های الهی، فضایل انسانی و مسیر خداگونه شدن برساند. از این منظر، غدیر یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک الگوی حکمرانی و مدیریت اجتماعی برای همه زمان‌هاست.

علم‌الهدی با بیان اینکه غدیر و مقاومت از آغاز در کنار یکدیگر بوده‌اند، گفت: از همان روزی که پیامبر اکرم(ص) مسئله ولایت امیرالمؤمنین(ع) را مطرح کردند، جریان مقاومت و مخالفت نیز شکل گرفت.

وی ادامه داد: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، تمامی تلاش‌های اهل‌بیت(ع) برای حفظ و تبیین مسیر ولایت، جلوه‌ای از مقاومت بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) هرگز مقاومت در برابر انحراف از مسیر غدیر را نفی نکردند؛ آنچه مورد نهی قرار گرفت، مقاومت نظامی بود که می‌توانست به جنگ داخلی و نابودی امت اسلامی بینجامد.

وی افزود: سفارش پیامبر(ص) مقاومت سیاسی، فرهنگی و اعتقادی در دفاع از ولایت بود و اهل‌بیت(ع) نیز همین مسیر را دنبال کردند.

علم‌الهدی با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: زندگی همه ائمه معصومین(ع) جلوه‌ای از مقاومت در دفاع از ولایت بود. هیچ‌یک از ائمه(ع) مشروعیت خلافت‌های وقت را نپذیرفتند و در برابر انحراف از مسیر ولایت ایستادگی کردند.

وی با اشاره به مواضع امام رضا(ع) در برابر مأمون عباسی گفت: پذیرش ولایتعهدی از سوی امام رضا(ع) نیز به معنای تأیید خلافت عباسی نبود، بلکه اقدامی برای افشای ماهیت آن حکومت و حفظ مصالح اسلام به شمار می‌رفت.

امام جمعه مشهد با تجلیل از شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: امروز نیز مقاومت در دفاع از نظام ولایی و آرمان‌های غدیر ادامه دارد و مجاهدان جبهه مقاومت در همین مسیر جانفشانی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه شهدایی که در عرصه مقاومت اسلامی به شهادت رسیده‌اند، در حقیقت شهدای راه غدیر هستند و امیدواریم خداوند متعال آنان را با شهدای کربلا محشور فرماید.

علم‌الهدی در پایان ضمن قدردانی از حاضران در همایش، برای همه فعالان عرصه ترویج فرهنگ غدیر و مقاومت آرزوی توفیق و اجر الهی کرد.