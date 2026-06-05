به گزارش ایلنا و بنابر این اطلاعیه، نیروی دریایی ارتش موشک‌های قدیر و پهپاد‌های تهاجمی جدید شهید دانا را به سمت ناوشکن‌های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷ باهدف اخطار شلیک کرده و این ناوشکن‌های دشمن آمریکایی دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.