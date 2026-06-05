شلیک اخطار موشکی - پهپادی نداجا به ناوشکنهای آمریکا
روابط عمومی ارتش در اطلاعیهای از شلیک اخطار موشکی - پهپادی نداجا به سمت ناوشکنهای متجاوز و مزاحم آمریکایی خبر داد.
به گزارش ایلنا و بنابر این اطلاعیه، نیروی دریایی ارتش موشکهای قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانا را به سمت ناوشکنهای متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷ باهدف اخطار شلیک کرده و این ناوشکنهای دشمن آمریکایی دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.
عملیات شلیک اخطار نیروی دریایی ارتش باهدف مقابله با شرارتها و عملیاتهای ربایش شناورهای تجاری و نفت کش از سوی نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا انجام شده.
درپی این عملیاتهای نیروی دریایی ارتش علاوه بر ناوشکنهای دشمن آمریکایی - صهیونی در ناوگروه جرج دبلیو بوش ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبخاکیِ تریپولی هم مجبور به ترک دریای عمان شده.
مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش هشدار داده: با وجود گسترش و دور شدن ناوهای دشمن از تیررس موشکها در صورت نیاز، موشکهایی با برد بیشتر استفاده خواهد شد.