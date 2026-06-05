گزارشی از سفر رییس دفتر رییس جمهور به قم و دیدار با مراجع

به گزارش ایلنا، محسن حاجی‌میرزایی که شامگاه دوشنبه، 11 خرداد 1405، وارد قم شد، در بدو ورود، حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) را زیارت کرد و سپس با حضور بر مزار شهیدان والامقام دکتر علی لاریجانی، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی و سردار سرلشکر سعید ایزدی، با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آن عزیزان را گرامی داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه دیدارهایی با آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، آیت‌الله العظمی جوادی آملی، آیت‌الله العظمی سبحانی، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و آیت‌الله العظمی نوری همدانی و آیت الله حسینی بوشهری، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله یثربی، آیت الله فقیهی وآیت الله شهرستانی وآیت الله مددی داشت.

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: دولت چهاردهم دولتی برجسته است و همه وظیفه دارند به این جمع ممتاز برای حل مشکلات کمک کنند

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در دیدار با دکتر حاجی‌میرزایی، با اشاره به اینکه دولت فعلی، دولتی برجسته بوده است، تاکید کردند: همه برخود وظیفه می‌دانند که به این جمع ممتاز کمک کنند تا مشکلات حل و مرتفع شود؛ با عنایت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا مشکلات حل و مرتفع خواهد شد.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی: با توکل بر خداوند متعال، حفظ وحدت و انجام وظایف، پیروزی نظام اسلامی قطعی است

آیت‌الله العظمی جوادی آملی در دیدار دکتر حاجی‌میرزایی، با گرامیداشت یاد امام راحل و رهبر شهید و با تأکید بر ضرورت عمل به وظایف فردی و اجتماعی در نظام امامت و امت، اظهار داشتند: هر کدام از دولت و ملت باید وظایف خود را بدانند و بدان عمل کنند، آن کار عمومی که همه ما باید بدانیم این است که ما با دشمنی طرف هستیم که (لا تزال تطلع علی خائنة منهم) هر روز نقشه می کشد، باید بدانیم که دشمنی آمریکا و اسرائیل، انکار ناپذیر است لذا اگر میخواهید با این دشمنان، مذاکره کنید و دست بدهید باید انگشتان دست خود را بشمرید.

ایشان با اشاره به حضور مردم در صحنه، افزودند: مردم با حضور خودشان در صحنه‌ها، وظیفه خودشان را انجام دادند، اما انتظار دارند تا مسئولین نیز با مشکلات اقتصادی همچون اختلاس، نجومی و احتکار مبارزه کنند و در این راه به وظایف خودشان عمل کنند.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به توصیه‌های بزرگان فقه بیان داشتند: در متون دینی و فقهی آمده است که جوانان باید به گونه‌ای تربیت شوند که اوقات خود را یا در مسیر علم‌آموزی و و یا در مسیر جنگ و آمادگی برای دفاع صرف کنند. بر اساس این توصیه‌ها، انسان باید یا در مسیر علم و آگاهی و فهم گام بردارد و یا خود را برای جنگ و دفاع از ارزش‌ها آماده سازد.

ایشان سپس به وظایف دولت و ملت اشاره کرده و بیان داشتند: در نظام امامت و امت، سه ماموریت مهم هست که باید انجام شود، یکی جهل زدایی، یکی جهالت زدایی و دیگری جاهلیت زدایی. «جهل‌زدایی» وظیفه اصلی و رسمی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها است که باید جامعه را عالم کنند، «جهالت‌زدایی» بر عهده مساجد، هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی است که این مراکز باید اخلاق، همدلی، تقوا و پرهیز از اختلاف را در جامعه تقویت کنند و «جاهلیت‌زدایی» از وظایف رسمی دولت در نظام امامت و امت است. مقابله با جریان‌های سلطه‌گر، زورگو، ظالم و مستکبر جهانی که امنیت و آرامش ملت‌ها را تهدید می‌کنند، در این بخش قرار می‌گیرد، این حادثه میناب و امثال آن، جهل و جهالت نبود، بلکه جاهلیت بود و وظیفه دولت و حکومت، جاهلیت زدایی و مقابله با استکبار و ظالمین است.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های جهانی خاطرنشان کردند: بسیاری از رخدادها و پیروزی‌های بزرگ انقلاب اسلامی بر اساس محاسبات عادی و مادی قابل تبیین نیست و نشانه‌هایی از امدادهای الهی در آنها مشاهده می‌شود.

ایشان با یادآوری فداکاری‌های رزمندگان و شهدای دفاع مقدس گفتند: جوانانی بودند که در سخت‌ترین شرایط، برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی جان خود را فدا کردند. ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان سرمایه عظیم ملت ایران است و همه ما در برابر آنان مسئول هستیم، اینکه ما در مقابل شهید تهرانی مقدم و امثال آن میگوییم سلام الله علیه، برای همین است، که این رزمندگان به یاری امام زمان خودشان اقدام کرده و آبرو، امنیت و ناموس یک کشور را با این موشک و این اقتدار حفظ کردند.

ایشان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفتند: با توکل بر خداوند متعال، حفظ وحدت و انجام وظایف، پیروزی نظام اسلامی قطعی است و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد. البته این موفقیت نیازمند مقاومت، هوشیاری و مراقبت دائمی از ارزش‌های الهی و انقلابی است.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی همچنین برای موفقیت مسئولان کشور، از جمله رئیس‌جمهور و اعضای دولت، دعا کردند و خواستار حفظ انسجام ملی شدند.

حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی: هم دفاع و هم مذاکره، هر دو می‌توانند متناسب با شرایط مورد توجه قرار گیرند

حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی نیز در دیدار با دکتر حاجی‌میرزایی با اشاره به آیه « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا» قرآن مجید می‌فرماید: به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه دوری بجویید. در اینجا یک نکته وجود دارد که چرا خداوند می‌فرماید «بحبل‌الله» و نمی‌فرماید «بالقرآن»؟ شاید نظر این باشد که جمعیتی که متفرق باشند و انتظام خود را از دست بدهند، مانند آدمی هستند که در چاه افتاده است. اگر بخواهیم او را نجات بدهیم، چه کار می‌کنیم؟ ریسمان یا طنابی را برای او می‌فرستند، به آن چنگ می‌زند و بیرون می‌آید. اگر بخواهیم ان‌شاءالله از این بحران بیرون بیاییم، در درجه اول وحدت کلمه و انسجام، قدم اول پیروزی ماست؛ اینکه یک صدا باشد و یک مطلب مطرح باشد. البته «همه» به آن معنایی که در سیاست استعمال می‌کنند.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کردند: سلام بنده را به آقای دکتر پزشکیان برسانید. ایشان در سخت‌ترین مواقف عَلَم مسئولیت را پذیرفتند. «مرد آن است که در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیا باشد» در سختی‌ها و مشکلات، مردانگی خود را نشان بدهد. هر وقت سنگ زیرین آسیا باشد، در همان‌جا استقامت کند. ایشان باید همچون کوه استوار بایستد، از خدا کمک بخواهد و خداوند ان‌شاءالله کمک خواهد کرد.این تمثیل و این تذکر برای این است که هیچ شکست و هیچ حزن و اندوهی را به خود راه ندهد. ان‌شاءالله خداوند منان او را کمک خواهد کرد.

ایشان اظهار داشتند: مطلب دیگری که باید عرض کنم، مسئله گران‌فروشی است. با آنکه رسانه‌ها درباره این بحران سخن می‌گویند، هنوز برخی از افراد تخلف می‌کنند و از قیمت واقعی بالاتر می‌فروشند. این مسئله برای مردم ایجاد اشکال می‌کند. اگر بخواهیم این وحدت کلمه را احساس کنیم، باید به طبقه پایین جامعه بیشتر توجه کنیم. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در معارف خود تأکید می‌کنند که به طبقه پایین توجه شود و نه فقط به طبقه بالا.پس یکی از معمول‌ها و راهکارها این است که همان قیمتی که دولت مقرر کرده است رعایت شود و از آن تخلف نکنند؛ زیرا این خود می‌تواند سبب وحدت کلمه اسلامی باشد.

حضرت آیت الله سبحانی دربیان سومین مطلب خود خاطر نشان ساختند: گاهی مشاهده میشود که برخی دوستان از مذاکره خوششان نمی‌آید. ما باید ببینیم اسلام چه می‌گوید. ما برای نوشتن قانون اساسی به تهران رفته بودیم. همه ما از خبرگان اول بودیم؛ از جمله آقای دکتر بهشتی، آقای منتظری، آقای مکارم و دیگر بزرگان؛ یک نفر به امام گفت: آقا، شما ما را مأمور کرده‌اید که قانون اساسی بنویسیم، در حالی که ما تا به حال قانون اساسی ننوشته‌ایم. ایشان فرمودند: «آنچه اسلام می‌گوید، همان را بنویسید»!واقعاً ما باید ببینیم اسلام ما را به مذاکره دعوت می‌کند یا به مخاصمه. اسلام می‌گوید هم قوت و قدرت در مقابل دشمن لازم است (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِ) و هم مذاکره را مطرح می کند (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ) عرض کنم که مذاکره فی‌نفسه مسئله‌ای نیست؛ باید نتیجه مذاکرات را دید. اگر واقعاً توانستیم مبانی خودمان، استقلال خودمان و خواسته‌های ملت را تأمین کنیم، چه بهتر؛ و اگر نشد، آن وقت باید تصمیم دیگری گرفت.ما همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم، اما تابع نتیجه آن نیز باشیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. من معتقدم که ان‌شاءالله راه‌حل آن است که هم با قوت و قدرت سخن بگوییم؛ هم اهل دفاع باشیم و هم اهل مذاکره. بستگی دارد که طرف مقابل چگونه با ما برخورد کند.

ایشان در پایان تاکیدکردند: این نظر شخصی من است. آقایانی که در این چهل سال مسئولیت داشته‌اند و در صحنه بوده‌اند، برخی از آنان را نیز دعوت کنید؛ با آنها مشورت کنید و با آنان مذاکره داشته باشید. به گمان من، آنها نیز فکر ایرانی و اسلامی دارند و می‌توان از تجربیاتشان استفاده کرد. شایسته نیست که به طور کامل از صحنه دور نگه داشته شوند.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی: منشأ اصلی گرانی‌ها با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی‌های دقیق، مشخص شود

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز در دیدار دکتر حاجی میرزایی با ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، هماهنگی و همراهی مردم با دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانسته و اظهار داشتند: مردم در همه صحنه‌ها حضور دارند و با مشارکت گسترده خود از برنامه‌های کشور حمایت می‌کنند که این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

ایشان با اشاره به نقش مردم در پیشبرد امور کشور، افزودند: همکاری و همراهی مردم در شرایط مختلف همواره از عوامل پیشرفت دولت‌ها بوده است و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش قیمت‌ها، گرانی را مهم‌ترین دغدغه کنونی مردم عنوان کرده و تصریح کردند: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح می‌شود، گرانی سرسام‌آور کالاها و خدمات است؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

ایشان با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌های این مشکل خاطرنشان کردند: باید با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی‌های دقیق، منشأ اصلی این گرانی‌ها مشخص و روشن شود که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمی‌گردد تا بتوان برای آن راه‌حل مناسبی یافت.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرده و افزودند: افزایش هزینه‌های تحویل واحدهای مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

ایشان با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه، تصریح کردند: انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی برنامه و اراده جدی دارد.

آیت‌الله العظمی نوری همدانی: دولت چهاردهم اجازه نداد مردم با کمبود مواجه شوند/ به مذاکره کنندگان خودمان اعتماد کامل داریم

آیت‌الله العظمی نوری همدانی در دیدار دکتر حاجی‌میرزایی در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های شخص رئیس جمهور محترم و دولت به جهت تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشتند: مدیریت دولت چهاردهم اجازه نداد مردم با کمبود مواجه شوند و ما شاهد بودیم که آقای دکتر پزشکیان برای حل گرفتاری‌ها با اخلاص تلاش کردند. سلام‌ها و دعاهای خیر ما را به ایشان برسانید.

ایشان در عین حال با اشاره به وجود گرانی‌ها تصریح کردند: اگر چه در حال جنگ هستیم اما بسیاری از این مسایل با نظارت دقیق قابل حل است. با نظارت دقیق و جدی می‌توان بازار را به شکلی موثرتر مدیریت کرد. پیگیری‌ها در این زمینه باید ادامه پیدا کند. از سوی دیگر فصل جابجایی مسکن مردم فرا رسیده و باید برای اجاره‌نشین‌ها فکری شود.

ایشان در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر این نکته که ما به طور کامل و جدی به آمریکایی‌ها بی‌اعتمادیم، تأکید کردند: البته در مقابل به مذاکره کنندگان خودمان اعتماد کامل داریم و تأکید می‌کنیم سفارش رهبر شهید که در نظر گرفتن اصل حکمت، عزت و مصلحت بود و همچنین خطوطی که رهبر معظم فعلی ترسیم کرده‌اند، رعایت و به هرگونه تجاوزی که صورت می‌گیرد، پاسخ مناسب داده شود.

حضرت آیت‌الله نوری همدانی هشدار دادند: هیچکس حق ندارد حرفی بزند یا حرکتی انجام دهد که بوی اختلاف از آن به مشام برسد. اولویت اول کشور جلوگیری از اختلاف و تفرقه است. سیاست‌ها را رهبر معظم مشخص می‌کنند و دولت باید همان را اجرا نماید و مردم هم حمایت کنند.

ایشان با اشاره به جایگاه استان قم افزودند: جهان اسلام به استان قم توجه دارد و از کشورهای دیگر به این شهر رفت و آمد می‌شود، بنابراین دولت باید توجه بیشتری به این استان کند؛ البته استاندار فعلی تلاش‌های فراوانی انجام می‌دهد که قابل تقدیر است.

آیت‌الله حسینی بوشهری: عملکرد دولت در تامین مایحتاج اساسی مردم در جنگ تعجب دیگر کشورها را برانگیخت

آیت‌الله حسینی بوشهری نیز در دیدار با دکتر حاجی‌میرزایی با اشاره به تلاش‌های دشمنان بر علیه ایران ابراز داشت: واقعیت مطلب این است که کینه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است و از همان روزهای اول تلاش می‌کردند که منافع از دست رفته خود را بازیابی کنند؛ لذا تحریم‌ها از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب شروع شد و ادامه دارد.

امام جمعه قم با اشاره به خباثت‌های دشمنان بویژه در ماه‌های اخیر با بیان این که دشمنان روی مبعوث شدن مردم حساب باز نکرده بودند، گفت: این مردم بودند که در کنار نیروهای نظامی و مسؤولین به میدان آمدند و عملاً پشتیبان دولت و نیروهای مسلح شدند.

وی با اشاره به موفقیت دولت در جلوگیری از کمبود کالا در زمان جنگ، بر اهمیت برخورد با گرانفروشی و احتکار تأکید کرد و ابراز داشت: فرستادگان برخی از کشورها از موجودی زیاد کالاهای مختلف در زمان جنگ تعجب می‌کردند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که این ملت بیش از 90 شب است که در خیابان‌ها هستند، خاطر نشان کرد: این بالاترین پشتوانه است و مسؤولیت مسؤولین را سنگین‌تر می‌کند.

وی شکر عملی حضور مردم در خیابان را برداشتن بار سنگین گرانی از روی دوش مردم عنوان کرد و اظهار کرد: دشمن سیاست خود را از جنگ نظامی به محاصره اقتصادی تغییر داده است؛ اما نگاه ما به آینده روشن است و شاهد تلاش‌های دولت و مسؤولین هستم.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: امیدوارم در مسائل داخلی، نهایت تلاش و نظارت صورت گیرد و جلوی سوء استفاده کنندگان با همه ابزارهای ممکن گرفته شود. دولت باید از تمام امکاناتی که در اختیار دارد برای این که کالاها با قیمت مناسبت به دست مردم برسد استفاده کند.

وی با اشاره به لزوم پایان یافتن جنگ همراه با عزت و سرافرازی برای ملت ایران تأکید کرد: ما تجربه بدعهدی‌های دشمنان را در مذاکرات داریم و دستگاه دیپلماسی باید دقت لازم را در تک تک واژگان توافق لحاظ کند به صورتی که قابل تفسیرهای متعدد نباشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: دشمن به دنبال پیدا کردن کور سوی اختلاف میان ماست. موضع‌گیری‌ها و نصیحت‌های خیرخواهانه از مسئولین چه از دولت و چه از مجلس، باید در جای خود و نه در فضای جامعه، به صورت محبت آمیز و دلسوزانه مطرح شود تا با همدلی دولت، مجلس و مردم، مشکلات حل شود.

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی: مدیریت دولت چهاردهم، در شرایط شهادت رهبری و فرماندهان در آغاز جنگ کم‌نظیر بود

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با دکتر حاجی‌میرزایی، با اشاره به اینکه شاید حساس‌ترین دوران انقلاب اسلامی، همین دوره ریاست جمهوری دکتر پزشکیان باشد، اظهار داشت: سلام من را به دکتر پزشکان برسانید و به ایشان بگویید باید این دوره حساس را مغتنم بشمارند، چرا که به تعبیری دوره بلوغ مجدد ایران محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مردم روحیه دیگری دارند و توانستند با حضورشان در خیابان‌ها ایستادگی و مقاومت خود را به رخ آمریکا و رژیم صهیونیستی بکشانند. حضور مردم در صحنه و تجمعات می‌تواند برگ برنده‌ای برای مذاکرات باشد. این مردم البته مطالبه و خواسته‌هایی نیز دارند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به شهادت مقام معظم رهبری و فرماندهان در آغاز جنگ، مدیریت دولت چهاردهم را در چنین شرایطی کم‌نظیر خواند و یادآور شد: رهنمودهای رهبری، اقدامات دولت و حضور آگاهانه مردم در صحنه پیام واضحی برای دشمنان دارد. با وجود اینکه حوادث متعددی را مانند جنگ 12 روزه و جنگ رمضان پشت سر گذاشته‌ایم، به گواه برخی از افرادی که از خارج به ایران آمده بودند کشور به گونه‌ای مدیریت شد که گویا جنگی در آن وجود ندارد؛ جا دارد از تمام دست‌اندرکاران در دولت و جامعه تشکر کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت جنگ و صلح یا جنگ و مذاکره اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده سران نظام و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب است. فضا نباید به گونه‌ای باشد که عده‌ای بگویند باید جنگ ادامه داشته باشد، یا باید مذاکره انجام شود. در این زمینه مباحث و مسائل باید بر مبنای فقهی و شرعی پیش برود، همه جوانب سنجیده و هرچه به مصلحت اسلام، ایران و مردم جامعه است انجام شود. آنچه مسلم است مردم ما همانقدر که پشتیبان نیروهای مسلح هستند به دولت نیز اعتماد دارند. پویش جان‌فدا بیانگر این است که ملت پشتیبان نظام هستند و پای اعتقادات دینی و وطنی خود می‌مانند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی رسانه‌ای در رابطه با روند مذاکرات و اقدامات دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: بهتر است مردم را بیشتر در جریان روند مذاکرات قرار بدهیم تا شایعه‌ای پیرامون روند مذاکرات ایجاد نشود. متاسفانه عده‌ای دنبال قدرت‌طلبی هستند و فریاد می‌زنند که همه چیز را از دست داده‌ایم و رهبرمان شهید شده است. این در حالیست که مقام معظم رهبری برای حفظ نظام به شهادت رسیده‌اند. طبیعتاً برای وحدت و انسجام باید از تفرقه دور باشیم. همانگونه که رهبر شهید انقلاب فرمودند آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد، بنابراین حفظ انسجام داخلی و اتحاد از اوجب واجبات است.

وی گفت: همه انتظار داریم دولت، دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه آنچه را مصلحت کشور، مردم و اسلام است در نظر بگیرند؛ چه جنگ باشد، یا مذاکره.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و برخی مشکلات داخلی تصریح کرد: عمده مشکلات منشا خارجی دارند، اما برخی از آنها ریشه در تصمیمات خودمان دارد. از نگاه من یکی از مشکلات در حوزه اقتصاد این است که آن را به مردم واگذار نمی‌کنیم و به صورت دولتی مدیریت می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد را باید مردمی کنیم و دولت بر آن نظارت داشته باشد.

آیت‌الله یثربی: مذاکرات مطالبه عقلانیت است و باید با تدبیر و عقلانیت آن را پیش برد/ اگر جنگ طولانی شود، نظام آسیبب خواهد دید و مردم ضرر می‌کنند

آیت‌الله یثربی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور ضمن اینکه از دکتر حاجی‌میرزایی خواست متقابلاً سلام‌ها و دعاهای خیر او را به رئیس‌جمهور برساند، از اقدامات دستگاه دیپلماسی و دکتر پزشکیان در جریان روند مثبت مذاکرات قدردانی کرد و اظهار داشت: اگر چه مشکلات و فشارهایی وجود دارد، اما اغلب جامعه با شما همراه هستند. به عبارت دیگر مذاکرات مطالبه عقلانیت است و باید با تدبیر و عقلانیت آن را پیش برد.

وی افزود: جنگ بالاخره روزی پایان خواهد یافت، ولی چنانچه این جنگ تداوم یابد و طولانی شود، نظام آسیب خواهد دید و مردم ضرر خواهند کرد، از همین رو در جامعه مشکل و گرفتاری‌هایی ایجاد خواهد کرد که قابل بیان نیستند.

آیت‌الله یثربی ضمن تقدیر از حضور مردم در تجمعات شبانه خاطرنشان کرد: اگر چه عده‌ای از مردم در خیابان‌ها حضور می‌یابند، اما آنها که ساکتند نیز با شما همراه هستند. خدا آقای دکتر پزشکیان و مجموعه دولت را که برای مردم تلاش می‌کنند، حفظ کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نقش مساجد در زندگی آحاد جامعه یادآور شد: باید مساجد را به حالت سابق و اولیه خودش بازگردانیم و به عبارت دیگر کارکردهای مسجد و شیوه مدیریت آن بازنگری شود. این ضرورت دارد که محدوده مداخلات در امور مساجد و امامان جماعت را کاهش داد.

آیت‌الله فقیهی: اگر انقلابی هستیم باید کاملاً مطیع امر رهبر باشیم/ اقدام دولت در تفویض اختیار به استانداران ارزشمند و موثر است

آیت‌الله فقیهی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور، از دکتر حاجی‌میرزایی خواست که متقابلاً سلام‌ها و دعاهای خیر وی را به رئیس جمهور ابلاغ کند و گفت: برخی از اقداماتی که در دولت چهاردهم انجام شده تا کنون سابقه نداشته و بسیار ارزشمند و موثر بوده است. به عنوان مثال تفویض اختیار به استانداران نمونه‌ای از این سیاست‌ها است که موجب شد تا استانداران با قدرت سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پیگیری کنند که به ارتقای همدلی و همبستگی در استان منجر شده است. از این بابت به دکتر پزشکیان و گروه همراه ایشان افتخار می‌کنیم.

آیت‌الله فقیهی با اشاره به اینکه احساس همدلی بیش از پیشی میان دولت، ملت و رهبری وجود دارد، با تأکید بر ضرورت تداوم هماهنگی میان سران قوا خاطرنشان کرد: انسجام و هماهنگی میان ارکان مختلف جامعه و به طور خاص سران قوا باعث می‌شود پیروزی‌ها تثبیت شود. با انسجام و اتحاد و تبعیت از رهبری می‌توانیم کارها را بر سرانجام خوبی برسانیم. بدون شک مأیوس شدن دشمنان بالاترین نعمت برای ما است.

وی ضمن اظهار تأسف از برخی گروه‌ها که خواهان پایان مذاکره و جنگ هستند، یادآور شد: متاسفانه برخی از گروه‌ها به طور هماهنگ همان حرفی را می‌زنند که جزو اهداف رژیم صهیونیستی بوده است. اگر انقلابی هستیم باید کاملاً مطیع امر رهبر باشیم و سکوت ایشان در زمینه روند مذاکرات و دیپلماسی مقتدرانه، دلالت بر رضایت ایشان دارد.

آیت‌الله فقیهی در پایان گفت: محبوبیت دکتر پزشکیان، هدایت مقام معظم رهبری و همراهی مراجع و مردم قطعاً اجازه نخواهد داد که نقشه‌های شوم دشمنان عملی شود. با این حال باید با افرادی که در کشور ایجاد اختلاف و تفرقه می‌کنند با هوشمندی برخورد شود. اگر تمام آحاد جامعه واقعاً تابع امر رهبری هستند، باید تعبداً از ایشان تبعیت کنند.

آیت‌الله شهرستانی: مدیریت دولت دکتر پزشکیان سبب شد تا آحاد جامعه احساس کمبودی نداشته باشند/ اجازه ندهیم تندروها در مسیر اتحاد، مقاومت و دیپلماسی مقتدرانه ملت ایران خللی ایجاد کنند

آیت‌الله شهرستانی در دیدار دکتر حاجی‌میرزایی در سخنانی با اشاره به جایگاه مقتدرانه ایران اسلامی در میان مسلمانان و به طور ویژه شیعیان سایر کشورها بیان کرد: حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به ایران باعث شد تا مردم و شیعیان کشورهایی مانند عراق، بحرین، پاکستان، ترکیه و اندوزی ارادتشان به ملت مقاوم ایران بیشتر شود.

وی با بیان اینکه نوع مدیریت دولت دکتر پزشکیان سبب شد تا آحاد جامعه احساس کمبودی در جامعه نداشته باشند، افزود: علاوه بر این، حضور ملت ایران در میدان و تجمعات شبانه نوعی از مقاومت و ایستادگی را رقم زد که موجب تعجب مردم سایر کشورهای مسلمان شد. از اینرو دل بسیاری از مردم مسلمان منطقه با ایران است، اما حاکمیت مسائل دیگری را به آنها تحمیل می‌کند. برخی از مردم منطقه حتی کمک‌های مالی از مردم ایران و جبهه جنگ کردند.

آیت‌الله شهرستانی با بیان اینکه آثار و نتایج اصلی ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح به تدریج در آینده آشکار خواهد شد، اظهار داشت: این مقاومت و قیام ملت ایران آثار و برکات فراوانی داشت. من ابتدای آغاز جنگ نگران بودم، اما وقتی اقتدار مردم را دیدم، فهمیدم که تمام ارکان جامعه ایران با مقاومت‌شان در برابر قدرت‌های جهانی و دشمنان حفظ آبرو کردند. در این جنگ پیچیده حساب کار دست دشمنان آمد.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی به دشمنان تصریح کردند: دشمنان وقتی با مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز نظامی روبرو شدند، جنگ را از طرق دیگری مانند محاصره اقتصادی ادامه دادند. ایستادگی همه جانبه ما باید در تاریخ ثبت شود. ما خودمان باید، خودمان را حفظ کنیم و اجازه ندهیم تندروها در مسیر اتحاد، انسجام، مقاومت و دیپلماسی مقتدرانه ملت ایران خللی ایجاد کنند.

دکتر محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در این دیدارها به تبیین اقدامات دولت در مدیریت دو جنگ اخیر پرداخت که محورهای اصلی آن به شرح زیر است:

سخت‌ترین دوره اداره کشور از چند دهه گذشته

حاجی‌میرزایی در این دیدارها تأکید کرد: بسیاری از مدیرانی که طی چند دهه در کشور مسئولیت داشته‌اند، اذعان می‌کنند که سخت‌ترین دوره اداره کشور، دوره مسئولیت دولت چهاردهم است.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در این دوره، مشکلات داخلی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی و ناترازی‌های انرژی، همراه با فشارهای خارجی بی‌سابقه، به صورت توأمان تشدید شد. علاوه بر اینها، در فاصله کمتر از یکسال، دو جنگ تمام‌عیار به کشور تحمیل شد که شامل «جنگ 12 روزه» و «جنگ رمضان» و همچنین ترور مقام معظم رهبری و شهادت فرماندهان ارشد نظامی بود.

مدیریت جنگ بدون ایجاد کمبود و قحطی کالا

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تمرکز خود را بر تشدید فشارهای اقتصادی گذاشت، اظهار داشت: اگر چه قیمت کالاها افزایش یافته، اما دولت با همراهی دیگر ارکان کشور و همدلی مردم اجازه نداد حتی برای ساعتی کمبود و قحطی کالا در هیچ نقطه‌ای از کشور پیش بیاید.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: در شرایطی که معمولاً با وقوع جنگ‌ها قحطی محتمل است، اگر چنین وضعیتی پیش می‌آمد، گرانی در مقابل آن اصلاً به چشم نمی‌آمد. دولت و شخص دکتر پزشکیان به شکل مستمر و منظم پیگیر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هستند.

سه اشتباه محاسباتی بزرگ دشمن درباره ایران

حاجی‌میرزایی در تبیین دلایل ناکامی دشمن در تحقق اهدافش، به سه اشتباه محاسباتی اشاره کرد: اول: ارزیابی دشمن از توان و آمادگی نیروهای مسلح ایران بسیار پایین‌تر از حد واقعی بود، در حالی که نیروهای مسلح ما فوق‌العاده عمل کردند. دوم: دشمن تصور می‌کرد مردم ایران بعد از حملات اولیه به خیابان ریخته و با او همراهی می‌کنند، اما مردم از هر سلیقه و نگاهی تمام قد پشت نظام، انقلاب و رهبری ایستادند. سوم: دشمن در مورد دولتمردان ارزیابی اشتباه داشت و انتظار داشت موج جدایی مسئولان از حاکمیت رخ دهد، در حالی که حتی یک نفر از مسئولان و مقامات کشور در داخل و خارج چنین اقدامی نکرد و همه پای کار ایستادند.

تغییر نگاه منطقه و جهان به ایران؛ از جنگ تا دیپلماسی مقتدرانه

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت انعکاس صحیح آنچه رخ داده به مردم و جهان، گفت: بعد از این وقایع، نگاه مردم منطقه و جهان به ایران تغییر کرده است. مقاومت و ایستادگی محکم و غرورآمیز ایران و ملت مبعوث‌شده‌اش برای بسیاری قابل فهم و درک نیست.

دکتر حاجی‌میرزایی افزود: امروز در شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار داریم و با اتکا به پشتوانه مردمی، اتحاد مردم، همت مسئولین و تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، توانستیم با قوت و سرافرازی مقاومت کنیم. مسئولان با اتکا به همین پشتوانه، مذاکرات را با هدف تثبیت پیروزی‌های نظامی پیش می‌برند.

درخواست از مردم برای همراهی در مدیریت فشار اقتصادی

دکتر حاجی‌میرزایی در پایان این دیدارها، از مردم خواست: همانگونه که در برابر تجاوز نظامی انسجام خود را تقویت کردند، در برابر فشارهای اقتصادی نیز با همراهی و همدلی با دولت و مدیریت مصرف، کمک کنند که این دوره سخت را پشت سر بگذاریم.

رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: اگر مردم 20 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، می‌توانیم محدودیت‌ها و کمبودها را با آثار کمتر پشت سر بگذاریم. همچنین مردم مطمئن باشند که مسئولان همه تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار گرفته‌اند.