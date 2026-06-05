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به مناسبت عید سعید غدیر صورت گرفت:

موافقت رهبری با عفو یا تخفیف مجازات دو هزار نفر از محکومان

موافقت رهبری با عفو یا تخفیف مجازات دو هزار نفر از محکومان
کد خبر : 1794523
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آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم به مناسبت عید سعید غدیر خم موافقت کردند.

 به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه‌ قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم به مناسبت عید سعید غدیر خم موافقت کردند.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نامه خود به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی شده بود.

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