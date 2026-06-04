پیام تبریک وزیر امور خارجه به مناسبت عید سعید غدیر خم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام سیدعباس عراقچی،‌ وزیر امور خارجه، به این شرح است:





«بسم‌الله الرحمن الرحیم



عید سعید غدیر را به همه مسلمانان جهان، به‌خصوص خدمت شیعیان و شیعیان در ایران تبریک عرض می‌کنم.



این عید که عید ولایت است و نشان‌دهنده کامل شدن دین می‌باشد، می‌تواند عامل وحدت مسلمانان باشد. تمسک به ولایت و حرکت در زیر سایه آن، به نظر من مهم‌ترین عامل وحدت است؛ نه فقط برای شیعیان، بلکه برای همه مسلمانان.



امیدوارم که بتوانیم از فیوضات این عید بهره‌مند شویم؛ عیدی که می‌تواند باعث مسئولیت‌پذیری، عدالت و حقانیت زیر پرچم ولایت باشد. ان‌شاءالله بتوانیم بیشترین بهره را از این عید ببریم.



برای همه مسلمانان، همه شیعیان و به‌خصوص هم‌وطنانم، بهترین آرزوها را در این عید سعید دارم.»