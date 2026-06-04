خلیل الحیه در این گفت‌وگو، ضمن تسلیت مجدد شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و مسوولان کشورمان در جریان تجاوز اخیر آمریکایی و صهیونیستی و تبریک پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان در دفع تجاوز و ناکام گذاشتن متجاوزان، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت فلسطین اشغالی به ویژه نوار غزه در سایه تداوم تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی و کارشکنی این رژیم در اجرای مفاد توافق آتش‌بس ارایه و بر موضع ثابت گروه‌های مقاومت و ملت فلسطین در استمرار پایداری تا تحقق اهداف ملی فلسطین به ویژه توقف تجاوزات و رفع اشغالگری تاکید کرد.

این عضو شورای رهبری حماس همچنین ضمن تجلیل از موضع هیات مذاکره کننده کشورمان در تاکید بر توقف همزمان جنگ در همه جبهه‌ها در منطقه، از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مشروع مردم فلسطین تقدیر و تشکر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تسلیت مجدد به‌مناسبت شهادت فرزند خلیل الحیه و جمعی از فرماندهان مقاومت در غزه، از ایستادگی اسطوره‌ای مردم و گروه‌های مقاومت فلسطینی در برای تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی تجلیل کرد.

عراقچی همچنین گزارشی از آخرین اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنگ در منطقه ارایه و بر تداوم سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت مشروع ملت‌های منطقه به ویژه در فلسطین و لبنان علیه اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.