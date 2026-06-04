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سخنگوی وزارت امور خارجه:

شخصیت امام خمینی در عرصه سیاست خارجی، با مفهوم «استقلال‌خواهی» و «نفی وابستگی» تعریف می‌شود

شخصیت امام خمینی در عرصه سیاست خارجی، با مفهوم «استقلال‌خواهی» و «نفی وابستگی» تعریف می‌شود
کد خبر : 1794368
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سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) نوشت: شخصیت امام خمینی در عرصه سیاست خارجی، بیش از هر چیز با مفهوم «استقلال‌خواهی» و «نفی وابستگی» تعریف می‌شود.

 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه،‌ به این شرح است:


«سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گرامی باد. 

در سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، یاد و نام ایشان به‌عنوان یکی از اثرگذارترین چهره‌های قرن بیستم، در حافظه سیاسی و تاریخی ایران و جهان، بیش از هر زمانی زنده است.

شخصیت امام خمینی (ره) در عرصه سیاست خارجی، بیش از هر چیز با مفهوم «استقلال‌خواهی» و «نفی وابستگی» تعریف می‌شود؛ رویکردی که بر این اصل استوار بود که تصمیم‌گیری ملی نباید در مدار ترس از قدرت‌های خارجی یا ملاحظات تحمیلی بیرونی شکل گیرد. در این چارچوب، ایشان تلاش کرد سیاست خارجی ایران را بر پایه خوداتکایی، حفظ شأن حاکمیت ملی و بازتعریف نسبت قدرت در نظام بین‌الملل سامان دهد.

در سالگرد ارتحال ایشان، تسلیت فقدان او همزمان یادآور نقش تاریخی رهبری است که مسیر سیاست و هویت سیاسی ایران معاصر را به‌ شیوه‌ای بنیادین ارتقا داد.»

 

انتهای پیام/
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