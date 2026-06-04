به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حفظ وحدت، انسجام و اتحاد چهارچوب و مبنای نظری دولت وفاق بوده است.

به تأسی از آموزه‌های امام کبیر و رهبر شهید انقلاب در سالروز عروج ملکوتی امام که مقارن با عید سعید امامت و ولایت است با رهبری عالی‌قدر انقلاب تجدید پیمان می‌کنیم که از این سرمایه گران‌سنگ حفاظت و حراست کنیم.»

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