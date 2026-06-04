در پیامی؛
عارف ارتحال آیتالله محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت
معاون اول رئیس جمهور ارتحال آیتالله محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پیامی با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، این مرجع عالیقدر جهان تشیع را فقیهی وارسته و عالمی ربانی توصیف کرد که عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اهلبیت(ع)، تربیت شاگردان و هدایت دینی مؤمنان سپری کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوانالله تعالی علیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
آن فقیه وارسته و عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام، تربیت شاگردان برجسته، پاسداری از ارزشهای اسلامی و هدایت دینی مؤمنان سپری کرد و با زهد، تقوا، دانش گسترده و مواضع حکیمانه خود، منشأ خدمات ماندگار و آثار ارزشمند علمی و اجتماعی برای جهان اسلام و حوزههای علمیه بود.
اینجانب ضایعه ارتحال این مرجع بزرگوار را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان، ارادتمندان، ملتهای مسلمان و بهویژه بیت مکرم و بازماندگان آن فقید سعید تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات، حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور