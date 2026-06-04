پزشکیان در جلسه ارزیابی عملکرد و برنامههای تأمین کالاهای اساسی:
شرکتهای دولتی حوزه کالاهای اساسی باید بازوی راهبردی دولت در امنیت غذایی کشور و ثبات بازار باشند
رئیس جمهور در نشست تخصصی بررسی عملکرد و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین کالاهای اساسی، بر ضرورت تسهیل تجارت، افزایش کارآمدی شرکتهای دولتی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و توسعه ظرفیتهای بینالمللی کشور در زنجیره تأمین کالاهای اساسی تأکید و دستوراتی را برای اصلاح برخی رویهها و رفع موانع موجود صادر کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در نشست تخصصی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی کشور، موجودی ذخایر راهبردی، روند تامین و توزیع نهادهها، اقدامات نظارتی بر بازار، وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و برنامههای دولت برای ارتقای رقابتپذیری و رفع انحصار در زنجیره تامین کالاهای اساسی را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار داد.
در این نشست گزارشهای تخصصی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی، وضعیت انبارها، عملکرد شرکتهای تامینکننده، روند فروش نهادهها و همچنین پیشرفتهای حاصلشده در حوزه تنظیم بازار و تامین نیازهای کشور ارائه شد.
رئیسجمهور ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر و شبانهروزی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در تامین مایحتاج عمومی مردم، بهویژه در شرایط حساس و پیچیده کنونی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری و رفع موانع پیشِ روی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: رویکرد دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، تسهیل تجارت و کاهش هزینههای مبادله است. باید با همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و سایر قوا، محدودیتهای بروکراتیک و فرآیندهای زمانبر که مانع تامین سریع و مطمئن نیازهای کشور میشوند، شناسایی و برطرف شوند.
پزشکیان با اشاره به سیاست دولت در توسعه رقابت و کاهش انحصار در بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: افزایش تعداد بازیگران اقتصادی و فراهم کردن بستر حضور موثر بخش خصوصی در زنجیره تامین، یکی از راهبردهای اصلی دولت برای ارتقای کارآمدی، کاهش هزینهها و افزایش تابآوری بازار است.
رئیسجمهور نقش شرکتهای دولتی فعال در حوزه تامین کالاهای اساسی را مکمل و پشتیبان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: ماموریت اصلی شرکتهای دولتی در کنار فعالیت اقتصادی و کسب سود، ایفای نقش به عنوان بازوی راهبردی دولت در حفظ ثبات بازار، مدیریت شرایط اضطراری و جبران خلأهای احتمالی ناشی از اختلالات بازار است. مهمترین وظیفه این شرکتها، نگهداری ذخایر راهبردی و مداخله هوشمندانه برای تنظیم بازار در شرایط خاص است.
پزشکیان با اشاره به بخشی از گزارشهای ارائهشده درباره وضعیت مالی برخی شرکتهای دولتی فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی، خواستار آسیبشناسی دقیق علل زیاندهی این شرکتها شد و گفت: قابل قبول نیست که شرکتهایی که در فرآیند تجارت کالاهای اساسی فعالیت میکنند، با وجود برخورداری از ظرفیتها و امکانات دولتی، با زیان انباشته مواجه باشند. در فعالیتهای تجاری، باید ساختار درآمد، هزینه و سودآوری به صورت شفاف مشخص باشد و عملکرد مالی شرکتها بر مبنای شاخصهای دقیق اقتصادی ارزیابی شود.
رئیسجمهور تاکید کرد: لازم است علت زیاندهی شرکتهای دولتی به طور دقیق مشخص شود و روشن گردد که ریشه این مساله در ساختارها، قوانین، شیوههای مدیریتی، نظام تامین مالی یا سایر عوامل است. در صورت وجود موانع قانونی یا نیاز به اصلاح مقررات، پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای تصمیمگیری به دولت ارائه شود.
پزشکیان بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اقتصادی و نظام بانکی کشور تاکید کرد و خواستار بررسی و امکان تهاتر مطالبات و بدهیهای فعالان اقتصادی حوزه تامین کالاهای اساسی شد تا از بروز اختلال در زنجیره تامین و تجارت این کالاها جلوگیری شود.
رئیسجمهور در واکنش به گزارشی درباره گلایه برخی کشورهای اسلامی صادرکننده گوشت و فرآوردههای پروتئینی نسبت به فرآیند اعزام ناظران شرعی ذبح از سوی ایران، دستور داد گزارش جامعی از ابعاد اجرایی، حقوقی و مالی این فرآیند از جمله نحوه استقرار و هزینههای مرتبط با آن تهیه و ارائه شود.
پزشکیان با تاکید بر لزوم بازنگری مستمر در رویهها و مقررات با هدف تسهیل تجارت خارجی، دستور داد پیشنهادهای اصلاحی مربوط به این سازوکار مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن حفظ الزامات شرعی و استانداردهای مورد نیاز کشور، از تحمیل هزینهها و محدودیتهای غیرضروری در روابط تجاری با کشورهای اسلامی جلوگیری شود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور، بر تسریع در فرآیند تبدیل شرکتهای فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی به شرکتهای دارای ظرفیت و استانداردهای بینالمللی تاکید کرد و گفت: برای تضمین امنیت غذایی پایدار، باید حضور موثر و مستقیم در بازارهای جهانی، شبکههای تولید و زنجیرههای تامین بینالمللی تقویت شود.
پزشکیان همچنین نقش سفرا، نمایندگیهای سیاسی و سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران را در شناسایی ظرفیتهای تولیدی کشورهای هدف، ایجاد ارتباط میان شرکتهای ایرانی و تولیدکنندگان خارجی و تسهیل دسترسی کشور به منابع پایدار تامین کالاهای اساسی، بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد.