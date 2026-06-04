به گزارش ایلنا، مراسم سی‌و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی‌(ره) در سفارت ایران در تونس برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم تونس، تنی چند از نمایندگان مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی تونس و ایران، روسا و فعالان احزاب سیاسی و تشکل های مردمی، فعالان مقاومت، نخبگان و دانشگاهیان، اصحاب فرهنگ و رسانه و علاقمندان به انقلاب اسلامی و اعضای سفارت و خانواده ها برگزار شد.

مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در تونس برگزار شد

«میرمسعود حسینیان» سفیر کشورمان در تونس، «زهیری مصراوی» سفیر اندونزی در این کشور و «عادل بن کحله» استاد دانشگاه تونسی با سخنرانی و شیخ «شفیق الجرادی» مدیر موسسه المعارف الحکمیه از لبنان با ارسال سخنرانی ویدئویی، به بررسی ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) در زمینه های سیاسی، فرهنگی، تمدن سازی، تاثیر جهانی افکار و اندیشه ها، تاثیر پذیری شخصیت های جهانی از ایشان از جمله در اندونزی و لبنان، محبت و علاقمندی ملل دنیا به امام (ره) پرداخته و از سیره فکری و عملی و مبارزاتی ایشان تجلیل کردند.

علاوه بر سخنرانان، تعدادی از شرکت‌کنندگان کنندگان نیز طی از شخصیت امامین انقلاب و شهدا تمجید کردند. در مراسم امسال یاد رهبر شهید و شهدای تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی به کشورمان نیز گرامی داشته شد. در حاشیه این مراسم،ضمن پخش کلیپ‌هایی از حیات امام فقید و رهبر شهید، نمایشگاه عکسی از سرداران و فرماندهان نظامی و کودکان شهید مدرسه میناب برگزار شد.

رایزنی فرهنگی کشورمان در تونس نیز با برپایی نمایشگاهی اقدام به عرضه کتاب «ان معی ربی» با موضوع سیره زندگی رهبر شهید انقلاب کرد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد. نکته قابل توجه در مراسم، افتتاح برنامه با قرائت قرآن امام شهید و نیز بین المللی شدن آن با حضور سخنرانانی از لبنان، اندونزی، تونس و ایران بود.

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