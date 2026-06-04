به گزارش ایلنا، کنفرانس علمی و عملی برخط «همکاری روسیه و ایران در جهان در حال تغییر» با همکاری مشترک موسسه علمی کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز (چهارشنبه ۱۳ خرداد) با حضور کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، کنستانتین فئودورویچ، معاون اول رئیس کمیته امور کشورهای مشترک‌المنافع، سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه کشورمان، سید محمدکاظم سجادپور، دیپلمات سابق کشورمان و جمعی از اندیشمندان دو کشور در مسکو برگزار شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس با تقدیر از همکاری این موسسه با مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی برای توسعه گفتگوهای نخبگانی دو کشور، به دو تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان در سال ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: این جنگ یک سکه دو رویه است، یک روی آن نشان‌دهنده عمق تجاوز، خشونت، وحشیگری و نادیده گرفته شدن همه حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی است.

وی افزود: جنگی که در روز نخست آن رهبر یک کشور را به شهادت می‌رسانند و به مدرسه‌ای در جنوب ایران حمله می‌کنند و ۱۶۸ کودک را که در سنین ۷ تا ۱۲ سال بودند، به شهادت می‌رسانند و جمع دیگری را مجروح می‌سازند و این جنایات ظرف ۴۰ روز با حمله به آمبولانس‌ها، بیمارستان‌ها و مساجد، کلیسا، خانه سالمندان، محل سکونت مردم و زیرساخت‌ها ادامه پیدا می‌کند.

جلالی با بیان اینکه انسان امروز با دنیایی مواجه است که حقوق بین‌المللی کاملاً نادیده گرفته می‌شوند، تصریح کرد: یک روی زیبای سکه این جنگ تحمیلی، مقاومت دلیرانه ایران اسلامی در ابعاد مختلف بود. شاید برخی تصور نمی‌کردند که جمهوری اسلامی ایران قادر باشد در مقابل دو تجاوز پیاپی دو قدرت اتمی جهان که یکی ارتش اول دنیا را دارد و دومی ارتش به‌اصطلاح اول منطقه است، این‌گونه مقاومت کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به تحسین قدرت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با متجاوزان به‌ویژه در فدراسیون روسیه اظهار داشت: پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی در مقابله با متجاوزان، بسیار حرفه‌ای، نظامند و دقیق واکنش نشان دادند. این نشان داد که نظامیان ما، از قوت ایمان، اراده ملی، پیشرفت فناوری و تسلیحاتی برخوردار هستند.

وی با شرح تجربه مستقیم خویش در جنگ هشت ساله جمهوری اسلامی ایران با رژیم بعثی عراق، تاکید کرد: در آن دوران ما تجهیزات نظامی نداشتیم و برای گلوله کلاشنیکف و سیم خاردار باید به سوی کشورهای دیگر دست دراز می‌کردیم، اما امروز نظامیان جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده‌اند که در این جنگ نابرابر و تحمیلی و غیر انسانی نیروهای نظامی با اتکا به قدرت خودشان می‌درخشند.

جلالی حضور مردم در خیابان‌ها را ضلع دوم مقاومت ایران در مقابل متجاوزان خواند و خاطرنشان کرد: دشمنان ما با این تحلیل غلط که اگر بیایند، مردم هم به خیابان‌ها خواهند آمد، تجاوز را شروع کردند؛ اما مردم نه‌تنها برای حمایت از تجاوز نظامی و براندازی به خیابان‌ها نیامدند، بلکه مردم ما بیش از سه ماه است که باایمان قوی و اراده مستحکم قوی برای صیانت از کشور خودشان در میدان‌ها حضور دارند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود: این نمایش بلوغ ایرانیان البته به معنای انکار برخی نارضایتی‌های مردم نیست؛ انتقاداتی وجود داشت و حوادثی در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد؛ اما عمق بلوغ ملی ایرانیان پس از آن به نمایش درآمد و به متجاوزان گوشزد ساخت که هر نقطه از سرزمین ما مورد حمله قرار گیرد، همه ما اختلافات خود را کنار می‌گذاریم و حول محور رهبر معظم انقلاب و پرچم ایران گرد هم می‌آییم.

وی با بیان اینکه درخشش مسئولان و دیپلمات‌های ایرانی ضلع سوم مقاومت ایرانیان است، گفت: متجاوزان تصور می‌کردند با حمله به ایران برخی از مسئولان فرار می‌کنند و دیپلمات‌های ایرانی پناهنده می‌شوند. اما همه مسئولان با پایمردی تمام برای اداره کشور خودشان ایستادگی کردند و به مدد الهی، نه‌تنها در ایران حتی یک دیپلمات ما پناهنده نشد؛ بلکه دیپلمات‌های ما در صحنه جهانی افتخار آفریدند.

این دیپلمات ایرانی در ادامه با اشاره با تأثیرگذاری دیپلماسی مجازی نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور در روایت جنگ تحمیلی رمضان و اعتراف رسانه‌های غربی به این اثرگذاری، تاکید کرد: شهامت و فعالیت‌های گسترده دیپلمات‌های ایرانی در فضای مجازی صحنه‌های بی‌نظیری در دیپلماسی ایرانی آفرید.

جلالی در بخش دیگری از سخنانش با تشکر از حمایت‌های روسیه از کشورمان به‌ویژه پیام‌های تسلیت و محکومیت ولادیمیر پوتین پس از شهادت مقام معظم رهبری و تجاوز به ایران، اظهار کرد: در صحنه کارزار بین‌المللی دو کشور روسیه و چین در نیویورک، وین و سایر مجامع بین‌المللی در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستادند و از حقوق بین‌الملل و در ذیل آن از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

وی با بیان اینکه ایران نه قصد حمله به کشوری را داشت و نه به کشوری حمله کرد، گفت: کشورهای همسایه را بسیار مهم می‌دانیم و هیچگاه نقض حقوق همسایگی نکردیم؛ ولی از قبل اعلام کردیم که از هر جایی به ما حمله شود، ما آنجا را مورد حمله قرار خواهیم داد. این حق طبیعی ایران است، نمی‌شود از جایی به کشور ما موشک پرتاب شود و فرزندان و مردم ما به شهادت برسند و ما نگاه کنیم؛ بنابراین ما به کشورهای همسایه حمله نکردیم، به پایگاه‌های متجاوزان حمله کردند و این اقدام کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل است و ما خطایی انجام ندادیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما از قبل اعلام کردیم، ترتیبات امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر وام گرفتن امنیت از قدرت‌های فرامنطقه‌ای راه به جایی نخواهد برد، ما باید سازوکار امنیت منطقه‌ای بومی ایجاد کنیم و امروز سخن جمهوری اسلامی ایران اثبات شد که امنیت خریدنی نیست و دیگران نمی‌توانند برای ما ایجاد کنند و ما باید خودمان ایجاد کنیم.

جلالی با اظهار تاسف از فقدان اراده جهانی برای تنبیه متجاوزان بر اساس حقوق بین‌الملل، تصریح کرد: عده‌ای از کشورها به‌غلط وانمود می‌کردند که امروز دو جنگ وجود دارد، یک جنگ ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنگ دیگر جنگ منطقه‌ای ایران با کشورهای همسایه است؛ درحالی‌که مبنای این اختلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. خوشبختیم از اینکه افکار عمومی جهانی به‌خوبی متجاوزان را تنبیه کردند. در همین فدارسیون روسیه دیدیم که افکار عمومی و رسانه‌ای حامی جبهه حق و جمهوری اسلامی بود و هست.

وی با اشاره به طرح‌های همکاری دوجانبه ایران و روسیه به‌ویژه پروژه همکاری در حوزه راهگذر شمال-جنوب، تاکید کرد: باتوجه‌به تحولات روز اهمیت همکاری دو کشور در راهگذر شمال-جنوب بیش از پیش آشکار شد. باتوجه‌به اینکه آبراه‌های بین‌المللی و تنگه‌ها در معرض تهدیدها قرار گرفته‌اند، طبعاً اهمیت مسیر غیرآبی بیش از پیش آشکار شده است، یکی از این راه‌های بزرگ و عمده راهگذر شمال-جنوب است که با اراده کشورهای منطقه به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران و روسیه تقویت می‌کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه افزود: دو کشور این راهگذر را راه‌اندازی کرده‌اند، در بخش شرقی این راهگذر بیش از ۳ میلیون تن کالا عبور می‌کند و تا ۱۵ میلیون تن ظرفیت وجود دارد. در بخش میانی از طریق خزر است که ۱۰ میلیون تن کالا عبور کرد و این بخش ظرفیت تا ۱۴ میلیون تن را دارد و باید هر دو را تقویت کنیم.

جلالی با بیان اینکه از بخش غربی راهگذر شمال-جنوب از جمهوری آذربایجان بیش از ۳ میلیون کالا عبور می‌کند، اظهار کرد: باید با تکمیل رشت-آستارا باید این بخش را تقویت کنیم. دیروز جلسه‌ای با معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه داشتم، کار تملک ۱۶۲ کیلومتر این مسیر تمام شده و به‌زودی برای آغاز پروژه در اختیار روسیه قرار می‌گیرد.

وی طرح انتقال گاز روسیه از مسیر ایران، انتقال کالاهای استراتژیک به کشورهای منطقه اوراسیا به‌ویژه روسیه را از جمله همکاری‌های اقتصادی رو به توسعه دو کشور خواند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی هسته‌ای یادآور شد: نیروگاه اتمی بوشهر اکنون در مدار قرار گرفته است. نیروگاه دوم و سوم در حال ساخت است. از دوستان روس تشکر می‌کنیم که به مرور کارشناسان و مهندسان را به ایران بر می‌گردانند. در کنار آن نیروگاه هرمز را به‌عنوان پروژه بزرگ‌مقیاس در دست داریم و در سال ۲۰۲۵ تفاهم‌نامه با حجم ۲۵ میلیارد دلار امضا کردیم. این طرح بزرگ‌ترین پروژه اتمی ایران است که بخش خصوصی ایران در دست انجام دارد و با روس اتم همکاری می‌کند.

وی کار مشترک در زمینه نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌مقیاس با همکاری شرکت روس اتم را از دیگر طرح‌های همکاری ایران و روسیه خواند و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این طرح آغاز شود.

جلالی با بیان اینکه تعاملات و کار تحقیقاتی دو کشور در زمینه تولید رادیو داروها رشد روزافزونی دارد، بیان کرد: ایران پیشرفت‌های چشمگیری در این حوزه داشت، ما امروز ۷۰ محصول رادیو دارویی را تولید می‌کنیم. ایران در سال ۲۰۲۵ در میان سه کشور برتر رادیو دارو در جهان قرار گرفت که نشان می‌دهد ما از فناوری هسته‌ای به دنبال مصارف صلح‌آمیز هستیم.

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