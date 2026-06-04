به گزارش ایلنا، آیت الله آملی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت عید غدیر پیامی به شرح زیر صادر کرد:

ماه شریف ذی‌الحجة، روایت‌گر الهیاتی سیاسی‌-اجتماعی برای امت اسلامی و ملت بزرگ ایران است؛ از صبر، ایثار و ایستادگی در برابر ابتلائات عظیم دوران تا کمال‌یافتگی دین در غدیر خم.

امروز جهان اسلام در معرض فتنه‌ها و امتحانات سختی قرار گرفته است. آنچه اراده ملت‌ها را در برابر این تکانه‌ها تقویت می‌کند، ایمان به نصرت الهی و استعانت از ساحت ربوبی است؛ و البته شرط اساسی برای توفیق در این مسیر، درک عمیق از مسئله حیاتی «ولایت» و التزام به آن است.

تاریخ، آیینه‌ای عبرت‌آموز است. بنی‌اسرائیل به‌رغم مشاهده معجزات عظیمی، چون شکافتن دریا و نابودی فرعونیان، به دلیل عدم تلقی صحیح از حقیقت ولایت، با غیبتی کوتاه، صراط مستقیم الهی را گُم کرده و به کفر گراییدند. دوری از ولایت، بزرگ‌ترین دستاورد‌ها را نیز آسیب‌پذیر می‌کند.

عظمت مردمان این دیار در همین امر نهفته است که با درک عمیق از حقیقت امتحان الهی، با صبر و تمسک به حَبْل ولایت ائمه اطهار علیهم‌السلام و خصوصاً بقیة الله الأعظم (عج)، چنین عزت و عظمتی را خلق نمودند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام | ایران | ۱۴ خرداد ۱۴۰۵

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