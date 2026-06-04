جراره:
احیای سکوهای پارس جنوبی نشاندهنده اقتدار فنی ایران در شرایط حساس است
نماینده بندرعباس، قشم، خمیر و حاجی آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: بازگشت سه سکوی فراساحلی پارس جنوبی به مدار تولید سندی بر اقتدار ایران است که نشان داد زیرساختهای راهبردی کشور از توان بازسازی و بازیابی سریع برخوردارند.
به گزارش ایلنا، فاطمه جراره با اشاره به بازگشت سه سکوی فراساحلی پارس جنوبی به مدار تولید، گفت: اهمیت این اتفاق تنها در افزایش ظرفیت تولید گاز خلاصه نمیشود، بلکه این رخداد بیانگر توان کشور در صیانت از زیرساختهای راهبردی و حفظ پایداری خدمات حیاتی در شرایط حساس است.
وی در ادامه افزود: در همه کشورهای جهان، زیرساختهای انرژی جزو نخستین شاخصهای سنجش تابآوری اقتصادی و مدیریتی محسوب میشوند. زمانی که مجموعه صنعت نفت و گاز بتواند در کوتاهترین زمان ممکن بخشی از ظرفیت تولید را بازیابی کند، در واقع این پیام را مخابره میکند که چرخه تأمین انرژی کشور از پایداری و قابلیت اتکای بالایی برخوردار است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پارس جنوبی صرفاً یک میدان گازی نیست؛ این مجموعه ستون فقرات تامین گاز کشور، پشتیبان فعالیت هزاران واحد تولیدی و صنعتی و یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد ملی به شمار میرود. از این رو هر اقدام موفق در حفظ یا بازیابی ظرفیت تولید آن، آثار مستقیمی بر امنیت اقتصادی و رفاه عمومی خواهد داشت.
جراره با اشاره به نقش متخصصان داخلی در این موفقیت گفت: آنچه بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، توان علمی، فنی و عملیاتی نیروهای ایرانی است. سالها سرمایهگذاری در حوزه دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص، امروز به نقطهای رسیده که صنعت نفت و گاز کشور میتواند بدون وابستگی به خارج، بخش مهمی از نیازهای فنی و عملیاتی خود را مدیریت کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازگشت سکوهای فراساحلی به مدار تولید نشان داد که سرمایه انسانی در صنعت انرژی ایران، یک مزیت راهبردی و غیرقابل جایگزین است. این موضوع برای نسل جوان کشور نیز یک پیام روشن دارد؛ اینکه پیشرفت و اقتدار ملی بیش از هر چیز بر پایه دانش، تخصص و اعتماد به ظرفیتهای داخلی شکل میگیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری در حوزه انرژی افزود: مجلس از برنامههای توسعهای صنعت نفت و گاز حمایت میکند، زیرا تقویت این بخش نهتنها به افزایش تولید و درآمدهای کشور منجر میشود، بلکه ضریب امنیت اقتصادی و قدرت ملی ایران را نیز ارتقا میدهد.
جراره در پایان تصریح کرد: بازگشت سه سکوی پارس جنوبی به مدار تولید یک دستاورد صرفاً فنی نیست؛ این اتفاق نمونهای از توان ملی در مدیریت شرایط پیچیده، حفظ پایداری زیرساختهای حیاتی و تبدیل چالشها به فرصت است؛ ظرفیتی که میتواند پشتوانهای مطمئن برای آینده اقتصاد و امنیت انرژی کشور باشد.