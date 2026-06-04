مخبر به مناسبت ۱۴ خرداد و تحولات آینده کشور و منطقه:
خمینی کبیر یک شخص نبود؛ آغازِ پایانِ امپراتوریها بود
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با بیان اینکه خمینی کبیر یک شخص نبود؛ آغازِ پایانِ امپراتوریها بود، گفت: ثمره این راه و اقتدار به زانو درآمدن قطعی نظام سلطه و شیطان بزرگ است.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
خمینی کبیر یک شخص نبود؛ آغازِ پایانِ امپراتوریها بود.
امروز فرزندانی که در مکتب او مشق ایستادگی کردند، تحت زعامت رهبر سوم انقلاب اسلامی، هژمونی آمریکا را زیر گام های اراده خود له کرده و کابوس ابدی استکبارند. ثمره این راه و اقتدار به زانو درآمدن قطعی نظام سلطه و شیطان بزرگ است.