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سیاسی



سیاست داخلی ۱۴ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲:۱۹

مخبر به مناسبت ۱۴ خرداد و تحولات آینده کشور و منطقه:

خمینی کبیر یک شخص نبود؛ آغازِ پایانِ امپراتوری‌ها بود

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با بیان اینکه خمینی کبیر یک شخص نبود؛ آغازِ پایانِ امپراتوری‌ها بود، گفت: ثمره‌ این راه و اقتدار به زانو درآمدن قطعی نظام سلطه و شیطان بزرگ است.