خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی؛

سید محمد خاتمی قدردانی کرد

سید محمد خاتمی قدردانی کرد
کد خبر : 1794254
لینک کوتاه کپی شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی با صدور پیامی از همه شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی که درگذشت خواهرش حاجیه خانم «خدیجه خاتمی» را تسلیت گفتند، قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام سید محمد خاتمی به شرح زیر است:

«با درود بر روان پاک همه شهیدان به ویژه شهیدان گرانقدر جنگ تحمیلی اخیر دشمن به میهن و به همه شهیدان و درگذشتگان راه عزت و اسلام در ایران و جهان، بدینوسیله مراتب امتنان و سپاس خود را از همه بزرگواران و عزیزان، از آیات و حجج الاسلام و مسئولان عالیقدر سیاسی و اجتماعی و اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی و همه اصحاب سیاسی ، فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی و شخصیت ها از قشرها و صنفهای گوناگون که با پیام کتبی و شفاهی و شرکت در مراسم مختلف به مناسبت درگذشت خواهر بافضیلت و ارجمندم سرکار خدیجه  خانم خاتمی رضوان الله علیها و به خصوص در مراسم بزرگ روز یکشنبه در تهران شرکت و اظهار لطف و محبت فرمودند ابراز می دارم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای همگان سلامتی و بهروزی و برای خواهرم آمرزش و علو درجات مسالت می کنم و به نمایندگی از خاندان خاتمی و تابش از همه عزیزان تشکر می کنم و عظمت اسلام و ایران عزیز را از خداوند می خواهم.

سید محمد خاتمی

۱۴۰۵/۳/۱۳»

سید محمد خاتمی قدردانی کرد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی