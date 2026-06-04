سید محمد خاتمی قدردانی کرد

به گزارش ایلنا، متن پیام سید محمد خاتمی به شرح زیر است:

«با درود بر روان پاک همه شهیدان به ویژه شهیدان گرانقدر جنگ تحمیلی اخیر دشمن به میهن و به همه شهیدان و درگذشتگان راه عزت و اسلام در ایران و جهان، بدینوسیله مراتب امتنان و سپاس خود را از همه بزرگواران و عزیزان، از آیات و حجج الاسلام و مسئولان عالیقدر سیاسی و اجتماعی و اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی و همه اصحاب سیاسی ، فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی و شخصیت ها از قشرها و صنفهای گوناگون که با پیام کتبی و شفاهی و شرکت در مراسم مختلف به مناسبت درگذشت خواهر بافضیلت و ارجمندم سرکار خدیجه خانم خاتمی رضوان الله علیها و به خصوص در مراسم بزرگ روز یکشنبه در تهران شرکت و اظهار لطف و محبت فرمودند ابراز می دارم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای همگان سلامتی و بهروزی و برای خواهرم آمرزش و علو درجات مسالت می کنم و به نمایندگی از خاندان خاتمی و تابش از همه عزیزان تشکر می کنم و عظمت اسلام و ایران عزیز را از خداوند می خواهم.

سید محمد خاتمی

۱۴۰۵/۳/۱۳»

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