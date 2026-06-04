اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت از اهداف اولیه منحرف شده است

به گزارش ایلنا، محمد جلالی با اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اظهار داشت: در این نشست، رئیس سازمان منابع طبیعی و همکاران ایشان گزارش‌هایی از عملکرد این مجموعه ارائه کردند، اما آنچه برای ما محل سؤال و نقد جدی است، نحوه اجرای طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال درخت در کشور است.

وی افزود: اصل ایده کاشت یک میلیارد درخت، از جمله موضوعاتی بود که امام شهید از سال ۱۴۰۱ بر آن تأکید داشت و در ادامه نیز بر کاشت نهال‌های مثمر و توجه به ابعاد مختلف این موضوع تأکید داشتند، اما ایراد نخست این است که به نظر می‌رسد تمام مسئولیت این طرح بر دوش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته شده، در حالی که این سازمان نه ردیف اعتباری مشخصی برای این مأموریت دارد و نه امکانات آن متناسب با حجم چنین تکلیفی است.

جلالی ادامه داد: مسئولان سازمان منابع طبیعی نیز اعلام کردند که برای اجرای این طرح اعتبار مستقلی در اختیار ندارند و ناچارند از محل سایر طرح‌ها و برنامه‌های خود هزینه کنند. این در حالی است که در نهایت، مطالبه و پرسش‌گری نیز صرفاً از همین سازمان انجام می‌شود؛ در حالی که این طرح یک مسئولیت ملی و فرابخشی است و دستگاه‌های مختلف باید در قبال آن پاسخگو باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با طرح این پرسش که سهم وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها در اجرای این طرح چه شده است، تصریح کرد: اگرچه بخشی از مسئولیت به سازمان منابع طبیعی واگذار شده، اما این موضوع نباید موجب غفلت از سایر وظایف اساسی در حوزه منابع طبیعی، مراتع و بیابان‌زدایی شود. امروز این نگرانی وجود دارد که به بهانه اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، برخی مأموریت‌های اصلی از جمله مدیریت مراتع، مقابله با بیابان‌زایی، رفع تداخلات و پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع در فصل خشک مورد غفلت قرار گرفته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از نقد ما این است که برخی اقدامات متعارف و جاری دستگاه‌ها مانند بذرپاشی، نهال‌کاری در عرصه‌های بیابانی، کپه‌کاری، دست‌پاشی و کاشت درختچه‌های بیابانی، در آمار این طرح لحاظ می‌شود؛ در حالی که این‌ها فعالیت‌های معمول در حوزه منابع طبیعی است و نباید به عنوان تحقق کامل هدف کاشت یک میلیارد درخت ارائه شود.

جلالی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در آمارها، گفت: اگر قرار باشد فعالیت‌هایی که پیش از این نیز در قالب برنامه‌های عمومی سازمان انجام می‌شد، اکنون به عنوان بخشی از طرح کاشت یک میلیارد درخت معرفی شود، عملاً از هدف‌گذاری اصلی فاصله گرفته‌ایم. آنچه مدنظر رئیس‌جمهور شهید بوده، تحقق واقعی کاشت و استقرار نهال و درخت در کشور بوده است، نه صرفاً جمع‌آوری آمار از مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و جاری.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تقسیم مسئولیت‌ها در این طرح افزود: گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد مسئولیت بر عهده سازمان منابع طبیعی، ۳۵ درصد بر عهده سایر دستگاه‌ها و ۳۵ درصد نیز مربوط به مشارکت مردمی است، اما سؤال اینجاست که در قبال سهم سایر دستگاه‌ها چه سازوکار مشخصی برای پاسخگویی وجود دارد و چه نهادی باید عملکرد آنها را ارزیابی کند. در بخش مردمی نیز نمی‌توان صرف توزیع نهال را به منزله کاشت موفق و تحقق هدف نهایی تلقی کرد.

وی ادامه داد: در عمل، زمانی که نهال میان مردم یا بخش خصوصی توزیع می‌شود، لزوماً به این معنا نیست که همه این نهال‌ها کاشته شده، باقی مانده و به مرحله رشد مؤثر رسیده‌اند. حتی اگر درصدی از این نهال‌ها نیز به‌درستی کاشته و سبز شوند، باید همان میزان واقعی مبنای گزارش‌دهی قرار گیرد، نه اینکه تمام نهال‌های توزیع‌شده در آمار نهایی لحاظ شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در پایان تأکید کرد: برای موفقیت این طرح ملی، لازم است هم تأمین اعتبار آن شفاف شود، هم تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها روشن باشد و هم آمارهای ارائه‌شده بر اساس کاشت واقعی و ماندگاری نهال‌ها تنظیم شود. در غیر این صورت، از هدف‌گذاری اولیه و از روح مطالبه‌ای که در این زمینه وجود داشت، فاصله خواهیم گرفت.

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