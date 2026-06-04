حضور سید حسن خمینی و رئیس قوه قضاییه در مراسم سالگرد امام خمینی (ره)

به گزارش ایلنا، حجت السلام سید حسن خمینی دقایقی قبل در سی و هفتمین مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.

حجت‌الاسلام سید علی خمینی، حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز به همراه جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در این مراسم حضور دارند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، پیش از آغاز مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرد.

انتهای پیام/