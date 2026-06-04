حضور سید حسن خمینی و رئیس قوه قضاییه در مراسم سالگرد امام خمینی (ره)
رئیس قوه قضائیه به همراه یادگار امام در مراسم سالروز ارتحال امام راحل حاضر شدند.
به گزارش ایلنا، حجت السلام سید حسن خمینی دقایقی قبل در سی و هفتمین مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضور یافت.
حجتالاسلام سید علی خمینی، حجتالاسلام اژهای رئیس قوه قضائیه و حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز به همراه جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در این مراسم حضور دارند.
حجتالاسلام اژهای، پیش از آغاز مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرد.