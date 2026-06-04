سند مالکیت تالاب شور گلپایگان به نام دولت صادر شد
سند مالکیت «تالاب شور گلپایگان» به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای تکالیف قانونی مبنی بر تثبیت مالکیت دولت و صیانت از عرصههای طبیعی و زیستمحیطی، به مساحت بیش از ۶۷ میلیون متر مربع، توسط اداره ثبت شهرستان گلپایگان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان حفاظت محیطزیست صادر شد.
به گزارش ایلنا، سند مالکیت «تالاب شور گلپایگان» در چارچوب قانون جامع حدنگار (کاداستر) و با هدف جلوگیری از هرگونه تعرض به عرصههای طبیعی، تثبیت حقوق بیتالمال و تقویت بسترهای حفاظتی از زیستبومهای ارزشمند استان صادر شد.
سید مهدی میرنظامی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با تأکید بر اهمیت صیانت از انفال و سرمایههای ملی، اظهار کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، مستندسازی و صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و عرصههای زیستمحیطی را بهعنوان یک مأموریت اولویتدار و مسئولیتی راهبردی با جدیت دنبال میکند و این اقدام، گامی اساسی در جهت حراست حقوقی از منابع طبیعی استان است.
وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و اقدامات رئیس و همکاران اداره ثبت شهرستان گلپایگان افزود: تالابها و مناطق حفاظتشده، بخشی از میراث ارزشمند طبیعی این سرزمین هستند و تثبیت مالکیت و صدور سند برای این اراضی، اقدامی پیشگیرانه در برابر دستاندازی به منابع ملی و صیانت از حافظه تاریخی و زیستی کشور است..
صدور سند مالکیت تالاب شور گلپایگان به مساحت بیش از ۶۷ میلیون متر مربع، علاوه بر تثبیت قطعی مالکیت دولت، نقش مؤثری در ارتقای ضریب حفاظت حقوقی، جلوگیری از تعارضات احتمالی و تسهیل فرآیندهای حفاظتی و مدیریت یکپارچه این زیستبوم ارزشمند ایفا خواهد کرد.