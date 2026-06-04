حاجی بابایی:
امروز هیچ چیز به اندازه وحدت تمام توطئههای داخلی و خارجی را خنثی نمیکند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مردم کرمان تاکید کرد: حواسمان باید باشد که یکی از موارد پیام هفتگانه امام ما این است که اجازه ندهید مرجفین ملت را تجزیه کنند و بین آنها اختلاف ایجاد کنند و تأکید کردند وحدت داشته باشید.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع مردم ولایی شهر کرمان در جشن غدیر این شهر اظهار داشت: غدیر یعنی ایستادگی تمام عیار پای دین و این روزهای وقتی ما در طول ۹۴ روز پیوسته با آمریکا در حال جنگ هستیم شما مردم پای دین ایستادید و آن چیزی که باعث شده آمریکا در این جنگ موفق نشود ایستادگی ملت است.
وی ادامه داد : خدا در قرآن مرجف را خطرناک ترین افراد دانسته کسی که با خبرسازی دروغ، جامعه را به بیراهه میبرد و مرجف همانی است که ادعا میکرد امام شهید ما به کشور دیگر رفته است و اگر نبود شهادت امام ما این فتنه های بزرگ امکان خاموش شدن نداشت و آمریکا با شهادت امام و رهبر ما شکست دیگری خورد.
حاجی بابایی تأکید کرد: آمریکا غدیر را میشناسد و به دنبال این است که کاری کند که امامی که بهترین انسان در این سرزمین و عالم بود را تهمت بزنند و غدیر دوران را بی اثر کند و امام جوان ما امروز فرموده است من به همراه مردم مبعوث شده میتوانم جایگزین امام شهید شوم.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: حواسمان باید باشد که یکی از موارد پیام هفتگانه امام ما این است که مرجفین ملت را تجزیه نکنند و بین آنها اختلاف ایجاد نکنند و تأکید کردند وحدت داشته باشید و امروز هیچ چیزی به اندازه وحدت تمام توطئه های داخلی و خارجی را خنثی نمی کند.
وی با بیان اینکه آمریکا آمده بود ایران را تجزیه کند گفت: آمریکا تاریخ، اسلام ناب و مردم برتر ما را میخواست شکست دهد چرا که معتقد بود با این ظرفیت، ایران به زودی به یک قدرت جهانی تبدیل می شود و نباید این اجازه را داد و امروز جنگ بین کفر و ایمان به تمام معناست.
وی خاطرنشان کرد: امام شهید ما خود را برای ملت فدا کرد و با شهادتش مردم به میدان آمدند و با وحدت خود جانشین انتخاب کردند و مگر کسی اجازه میدهد امروز از شروط رهبری عقب نشینی شود و حالا ما از آمریکا مطالبه داریم و باید آمریکا این را امضا کند و بگوید دیگر از این غلط ها نمیکند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: برخی گرانی ها برای جنگ است ولی برخی از آن ربطی به جنگ ندارد و برخی میخواهند توطئه کنند و کشور و حاکمیت را مجبور کنند تا در برابر آمریکا کوتاه بیاید اما حرف اول و آخر را مردم میزنند و کف خیابان بودن مردم همه را سرپا نگه داشته است و هرکسی در برابر آمریکا کوتاه بیاید شکست ما قطعی است و تنها راه پیروزی ما ایستادگی در برابر آمریکا با ذوالفقار علی است .
حاجی بابایی اظهار داشت: قانونی به زودی برای مدیریت تنگه هرمز مصوب میشود که اقتدار نظام اسلامی را حفظ کند و آمریکا جنایت کار مجبور شود جلو سپاه پاسداران سر فرود آورد و مبلغ بپردازد و بعد بتواند عبور کند .هر کسی که کوچکترین عقب نشینی ای در برابر آمریکا کند مخالف ولایت فقیه است و هسته ای هم قابل مذاکره نیست.
وی با اشاره به تحولات لبنان گفت : در مقابل ماجرا جویی اسرائیل، ایران پیام داد که اگر اسرائیل غلط زیادی کند جنگ را آغاز میکند و تنگه هرمز که هیچ باب المندب را هم میبندد و آنها عقب نشینی کردند و مردم عزیز حواسمان باید جمع باشد امروز تبعیت از رهبری یعنی هر آنچه رهبری میگوید بدون کم و کاست و رهبری فرمودند وحدت جزو تقوا است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ادعا های متوهمانه ترامپ اظهار داشت: من به جرات به شما میگویم خیلی از خواص و نخبگان امروز از مردم و رهبری عقب ماندند، ما اهل جنگ نیستیم و میخواهیم مردم ما زندگی ابرومندانه داشته باشند و مجبوریم برای این زندگی ابرومندانه جلوی آمریکا ایستادگی کنیم.
وی تصریح کرد: ما در مجلس این روزها شب و روز در تلاشیم و برای پس از جنگ برنامه ریزی میکنیم و آمریکا باید تمام خواسته های مردم را یک به یک امضا کند و همه ساحات مقاومت را محترم بشمارد، ما از این به بعد تصمیم گرفتیم که اگر آمریکا یک موشک بزند، ما ۲۰ موشک بزنیم.