به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع مردم ولایی شهر کرمان در جشن غدیر این شهر اظهار داشت: غدیر یعنی ایستادگی تمام عیار پای دین و این روزهای وقتی ما در طول ۹۴ روز پیوسته با آمریکا در حال جنگ هستیم شما مردم پای دین ایستادید و آن چیزی که باعث شده آمریکا در این جنگ موفق نشود ایستادگی ملت است.

وی ادامه داد : خدا در قرآن مرجف را خطرناک ترین افراد دانسته کسی که با خبرسازی دروغ، جامعه را به بیراهه می‌برد و مرجف همانی است که ادعا میکرد امام شهید ما به کشور دیگر رفته است و اگر نبود شهادت امام ما این فتنه های بزرگ امکان خاموش شدن نداشت و آمریکا با شهادت امام و رهبر ما شکست دیگری خورد.

حاجی بابایی تأکید کرد: آمریکا غدیر را می‌شناسد و به دنبال این است که کاری کند که امامی که بهترین انسان در این سرزمین و عالم بود را تهمت بزنند و غدیر دوران را بی اثر کند و امام جوان ما امروز فرموده است من به همراه مردم مبعوث شده میتوانم جایگزین امام شهید شوم.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: حواسمان باید باشد که یکی از موارد پیام هفتگانه امام ما این است که مرجفین ملت را تجزیه نکنند و بین آنها اختلاف ایجاد نکنند و تأکید کردند وحدت داشته باشید و امروز هیچ چیزی به اندازه وحدت تمام توطئه های داخلی و خارجی را خنثی نمی کند.

وی با بیان اینکه آمریکا آمده بود ایران را تجزیه کند گفت: آمریکا تاریخ، اسلام ناب و مردم برتر ما را میخواست شکست دهد چرا که معتقد بود با این ظرفیت، ایران به زودی به یک قدرت جهانی تبدیل می شود و نباید این اجازه را داد و امروز جنگ بین کفر و ایمان به تمام معناست.

وی خاطرنشان کرد: امام شهید ما خود را برای ملت فدا کرد و با شهادتش مردم به میدان آمدند و با وحدت خود جانشین انتخاب کردند و مگر کسی اجازه می‌دهد امروز از شروط رهبری عقب نشینی شود و حالا ما از آمریکا مطالبه داریم و باید آمریکا این را امضا کند و بگوید دیگر از این غلط ها نمیکند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: برخی گرانی ها برای جنگ است ولی برخی از آن ربطی به جنگ ندارد و برخی می‌خواهند توطئه کنند و کشور و حاکمیت را مجبور کنند تا در برابر آمریکا کوتاه بیاید اما حرف اول و آخر را مردم میزنند و کف خیابان بودن مردم همه را سرپا نگه داشته است و هرکسی در برابر آمریکا کوتاه بیاید شکست ما قطعی است و تنها راه پیروزی ما ایستادگی در برابر آمریکا با ذوالفقار علی است .

حاجی بابایی اظهار داشت: قانونی به زودی برای مدیریت تنگه هرمز مصوب می‌شود که اقتدار نظام اسلامی را حفظ کند و آمریکا جنایت کار مجبور شود جلو سپاه پاسداران سر فرود آورد و مبلغ بپردازد و بعد بتواند عبور کند .هر کسی که کوچکترین عقب نشینی ای در برابر آمریکا کند مخالف ولایت فقیه است و هسته ای هم قابل مذاکره نیست.

وی با اشاره به تحولات لبنان گفت : در مقابل ماجرا جویی اسرائیل، ایران پیام داد که اگر اسرائیل غلط زیادی کند جنگ را آغاز می‌کند و تنگه هرمز که هیچ باب المندب را هم می‌بندد و آنها عقب نشینی کردند و مردم عزیز حواسمان باید جمع باشد امروز تبعیت از رهبری یعنی هر آنچه رهبری میگوید بدون کم و کاست و رهبری فرمودند وحدت جزو تقوا است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ادعا های متوهمانه ترامپ اظهار داشت: من به جرات به شما می‌گویم خیلی از خواص و نخبگان امروز از مردم و رهبری عقب ماندند، ما اهل جنگ نیستیم و می‌خواهیم مردم ما زندگی ابرومندانه داشته باشند و مجبوریم برای این زندگی ابرومندانه جلوی آمریکا ایستادگی کنیم.

وی تصریح کرد: ما در مجلس این روزها شب و روز در تلاشیم و برای پس از جنگ برنامه ریزی میکنیم و آمریکا باید تمام خواسته های مردم را یک به یک امضا کند و همه ساحات مقاومت را محترم بشمارد، ما از این به بعد تصمیم گرفتیم که اگر آمریکا یک موشک بزند، ما ۲۰ موشک بزنیم.

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