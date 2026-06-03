بیانیه شورای نگهبان به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
شورای نگهبان به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۲ بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، شورای نگهبان به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۲ بیانیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آغازگر مبارزه با ظلم و تاریکی در عصر جدید بود؛ فریادهای ظلمستیزانه ایشان قیام ملت ایران علیه استبداد پهلوی و بیداری ملتهای جهان را رقم زد و پیامهای استکبارستیزانه امام عزیز در دالان تاریخ پیچید و بر جان و دل ملتها و سربازان مقاوم و سلحشور در پهنه ایران اسلامی و جبهه مقاومت نشست.
امام راحل (ره) به درستی از ابتدای نهضت اسلامی از ظلم و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفتند و این دو را دشمنان اسلام و قرآن، دشمنان شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان و تروریستهای بالذات معرفی کردند و ملتهای مسلمان را به ایستادگی و مقاومت در برابر اینها توصیه فرمودند.
امام خمینی (ره) برای ملتها روشن ساختند و در پیامهایشان توصیه فرمودند که راه سرافرازی و عزت و دستیابی به استقلال و آزادی و عدالت در تمام تاریخ، در گرو استقامت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار است؛ همان مسیری که توسط جانشین خلف ایشان رهبر شهید امام خامنهای (ره) دنبال شد و در جنگ تحمیلی اخیر نیز نشان داده شد که پیروزی تنها با استقامت و پایداری به دست خواهد آمد.
در پایان بیان میداریم، امسال مردم بزرگ ایران اسلامی و ملتهای مسلمان و آزاده جهان در حالی یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی میدارند که قریب به صد روز از شهادت حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) ادامهدهنده راستین راه آن امام عزیز و پرچمدار انقلاب اسلامی و فرزندان رشید خمینی کبیر میگذرد.
مردم شریف و سلحشور ایران اسلامی که طبق پیشبینی رهبر شهید امام خامنهای، طی شبها و روزهای گذشته در خیابانها و میادین به پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و سرزمین ایران اسلامی مبعوث شدند، در روز ۱۴ خرداد که مصادف با عید امامت و ولایت (غدیر) است، بار دیگر معابر و گذرها را به صحنه تجدید پیمان و بیعت با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (حفظهالله تعالی) رهبر معظم انقلاب تبدیل خواهند کرد و نشان خواهند داد که راه امام راحل (ره) و امام شهید پرقدرتتر از پیش ادامه دارد.